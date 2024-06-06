Путин раскрыл, какой флаг ему ближе к сердцу

Путин назвал равными современный, советский и имперские флаги, но отметил, что ему ближе к сердцу российский. Он также отверг имперские устремления России, по его словам, страна смотрит в будущее

Флаги у «Лахта-центра» (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин рассказал, что ему ближе всего к сердцу российский бело-сине-красный флаг, но отметил, что флаги России, Советского союза и Российской империи равны. Об этом он заявил на встрече с журналистами международных информационных агентств. РБК вел трансляцию.

Путину задали вопрос о поднятых у «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге, где проходило мероприятие, трех флагах — современном, советском и имперском. Было отмечено, что последний был будто поднят выше всех.

«Нет, они все равны», — заявил он и сказал, что ему «ближе к сердцу» «официальный флаг Российской Федерации — триколор».

Президент также отверг мнение, что у Москвы есть имперские амбиции.

«Если кто-то подозревает нас в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский союз, и у нас будет преимущественно исламское население», — сказал он, предварительно дав пояснение на примере Узбекистана, где идет прирост населения по миллиону каждый год и который был советской республикой. Он добавил, что в России «не против роста исламского населения» и рады этому, в особенности на фоне высокой рождаемости в мусульманских республиках.

«Не надо ничего придумывать, понимаете, на голом месте, чего нет», — заключил Путин, говоря об имперских устремлениях, и добавил, что «то что было, прошло», Россия смотрит в будущее.