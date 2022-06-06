Джонсон назвал «решающими» для страны итоги голосования о вотуме доверия
Британский премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил консерваторов за вынесение ему вотума о доверии и назвал результат «убедительным и решающим» для страны, передает Reuters.
«Это означает, что мы, как правительство, можем двигаться дальше и сосредоточиться на том, что, по моему мнению, действительно важно для людей», — сказал Джонсон и уточнил, что не намерен проводить досрочные выборы после вынесения ему вотума доверия.
Он также пошутил о том, что его однопартийцам необходимо прямо сейчас отметить это на вечеринке (скандал из-за вечеринок Джонсона во время карантина стал основной причиной постановки вопроса о недоверии — РБК).
Голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Борису Джонсону прошло вечером 6 июня. По его итогам 211 парламентариев выступили против предъявления вотума недоверия премьер-министру, 148 проголосовали «за».
Призывы к отстранению Джонсона от власти появлялись с декабря прошлого года в связи со скандалом с вечеринками премьера во время карантина. Тогда газета The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года. На столе перед политиком и компанией — вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.
Позднее The Mirror также опубликовала фото с Джонсоном во время викторины, которая, по сведениям издания, прошла на Даунинг-стрит 15 декабря 2020 года. На фотографии премьер запечатлен сидящим за столом рядом с двумя коллегами: по правую руку — мужчина с праздничной мишурой на шеей, по левую — женщина в колпаке Санта-Клауса. Джонсон первоначально отрицал, что на Даунинг-стрит были вечеринки, однако 8 декабря, выступая в палате общин, пообещал провести проверку.
31 января 2022 года второй секретарь аппарата правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о мероприятиях, в том числе о вечеринках в день рождения Джонсона 19 июня 2020 года и перед Рождеством, проходивших в его резиденции в разгар пандемии. Джонсон принес публичные извинения. Глава правительства пообещал все «исправить» и заверил британцев, что кабинету министров можно доверять.