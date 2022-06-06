Небензя покинул зал Совбеза ООН после обвинений главы Евросовета

Глава Евросовета обвинил Россию в препятствовании экспорту зерна с Украины. Небензя в ответ покинул зал заседаний. Заместитель постпреда заявил о «деградации Евросоюза и его лидеров»

Василий Небензя (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний после обвинений председателя Евросовета Шарля Мишеля в провоцировании Москвой кризиса продовольствия. Об этом сообщил в Telegram зампостпреда Дмитрий Полянский.

«Мишель еще и вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — написал дипломат.

Полянский добавил, что представители Украины и западных стран озвучивают в адрес России обвинения, которые остаются без доказательств. Ключевой темой этого заседания Совбеза ООН стало «секснасилие», отметил он. Дипломат указал: «Максимальная степень доказанности <...> — «русские солдаты повсеместно насилуют женщин». И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. Ни одного примера так и не было приведено».

«Хотели бы еще раз категорически опровергнуть любые обвинения российских военнослужащих в секснасилии. Решительно отвергаем эту ложь», — утверждал Небензя во время выступления.

Во время своего выступления Мишель заявил, что российские власти используют поставки продовольствия в качестве «ракеты-невидимки» против развивающихся стран, что приводит к подорожанию продовольствия, увеличению бедности и дестабилизации регионов. «Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис. Россия в одиночестве. Несмотря на кампанию лжи и дезинформации Кремля», — предупредил глава Евросовета.

Мишель рассказал, что лично видел ранее в Одессе «миллионы тонн зерна и пшеницы, застрявшие в контейнерах и на кораблях» из-за российских кораблей в Черном море. По его словам, российские танки, мины и бомбы мешают засевать поля и собирать урожай. Мишель назвал трусостью обвинения Москвы в адрес других сторон в организации этого кризиса.

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В начале мая в ООН сообщили о скопившихся на Украине 4,5 млн т зерна, которые невозможно вывезти из страны. Организация призвала Россию разблокировать гавани и обеспечить свободный проход кораблей. Уже к середине мая американские власти оценивали объем заблокированного на Украине зерна в 20 млн т, эти данные озвучил госсекретарь Энтони Блинкен. Он указал, что украинские фермеры собирают урожай в касках и бронежилетах.

В итальянском МИДе в начале июня заявили о 30 млн т скопившегося на Украине зерна. Министр Луиджи Ди Майо отметил, что это грозит возникновением новых конфликтов в Африке и политической нестабильностью. Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил о риске голода в ряде стран, из-за чего могут погибнуть люди.

Власти России настаивают, что к блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» западных стран, а не российской стороны, подразумевая введенные против России и Белоруссии санкции. Представитель российского президента Дмитрий Песков отмечал, что акватории украинских портов «сильно заминированы». Президент Владимир Путин говорил, что Москва готова внести «свой весомый вклад» в решение угрозы кризиса за счет экспорта продовольствия, если со страны снимут санкции.