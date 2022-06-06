Небензя покинул зал Совбеза ООН после обвинений главы Евросовета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 15:51
Суд в США выдал ордера на арест двух «связанных с Абрамовичем» самолетов Политика, 21:48
Ростелеком заподозрил экс-сотрудника в причастности к утечке данных Бизнес, 21:46
Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов Технологии и медиа, 21:40
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 21:38
В Италии сообщили о планах «Фиорентины» разорвать контракт с Кокориным Спорт, 21:30
Главный тренер Польши рассказал о возвращении Крыховяка в «Краснодар» Спорт, 21:29
Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club Бизнес, 21:23
Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией открытия портов Политика, 20:57
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 20:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:51
Аналитики оценили потери россиян из-за разрыва связи Euroclear с НРД Инвестиции, 20:49
Глава «Зенита» ответил Федуну словами «муж и жена — одна сатана» Спорт, 20:41
Зеленский подтвердил сдачу в плен 2,5 тыс. военных с «Азовстали» Политика, 20:30
МИД внес в «стоп-лист» министров США, глав Universal Pictures и Netflix Политика, 20:27
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Небензя покинул зал Совбеза ООН после обвинений главы Евросовета

Глава Евросовета обвинил Россию в препятствовании экспорту зерна с Украины. Небензя в ответ покинул зал заседаний. Заместитель постпреда заявил о «деградации Евросоюза и его лидеров»
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний после обвинений председателя Евросовета Шарля Мишеля в провоцировании Москвой кризиса продовольствия. Об этом сообщил в Telegram зампостпреда Дмитрий Полянский.

«Мишель еще и вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — написал дипломат.

Полянский добавил, что представители Украины и западных стран озвучивают в адрес России обвинения, которые остаются без доказательств. Ключевой темой этого заседания Совбеза ООН стало «секснасилие», отметил он. Дипломат указал: «Максимальная степень доказанности <...> — «русские солдаты повсеместно насилуют женщин». И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. Ни одного примера так и не было приведено».

«Хотели бы еще раз категорически опровергнуть любые обвинения российских военнослужащих в секснасилии. Решительно отвергаем эту ложь», — утверждал Небензя во время выступления.

Глава МИД Италии предупредил о «мировой войне за хлеб»
Политика
Фото:Goran Tomasevic / Reuters

Во время своего выступления Мишель заявил, что российские власти используют поставки продовольствия в качестве «ракеты-невидимки» против развивающихся стран, что приводит к подорожанию продовольствия, увеличению бедности и дестабилизации регионов. «Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис. Россия в одиночестве. Несмотря на кампанию лжи и дезинформации Кремля», — предупредил глава Евросовета.

Мишель рассказал, что лично видел ранее в Одессе «миллионы тонн зерна и пшеницы, застрявшие в контейнерах и на кораблях» из-за российских кораблей в Черном море. По его словам, российские танки, мины и бомбы мешают засевать поля и собирать урожай. Мишель назвал трусостью обвинения Москвы в адрес других сторон в организации этого кризиса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Omar Marques / Getty Images Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России
Статьи
Pro
Фото: Martin Pechy / Unsplash Тяжелее 1998 года: что пишут иностранные СМИ о возможном дефолте России
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Как не выгореть менеджеру по продажам
Инструкции

Путин предложил помощь с кризисом продовольствия при снятии санкций
Политика
Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

В начале мая в ООН сообщили о скопившихся на Украине 4,5 млн т зерна, которые невозможно вывезти из страны. Организация призвала Россию разблокировать гавани и обеспечить свободный проход кораблей. Уже к середине мая американские власти оценивали объем заблокированного на Украине зерна в 20 млн т, эти данные озвучил госсекретарь Энтони Блинкен. Он указал, что украинские фермеры собирают урожай в касках и бронежилетах.

В итальянском МИДе в начале июня заявили о 30 млн т скопившегося на Украине зерна. Министр Луиджи Ди Майо отметил, что это грозит возникновением новых конфликтов в Африке и политической нестабильностью. Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил о риске голода в ряде стран, из-за чего могут погибнуть люди.

Власти России настаивают, что к блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» западных стран, а не российской стороны, подразумевая введенные против России и Белоруссии санкции. Представитель российского президента Дмитрий Песков отмечал, что акватории украинских портов «сильно заминированы». Президент Владимир Путин говорил, что Москва готова внести «свой весомый вклад» в решение угрозы кризиса за счет экспорта продовольствия, если со страны снимут санкции.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Василий Небензя Евросовет Шарль Мишель Совбез ООН ООН сексуальное насилие сексуальные преступления продовольствие
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter