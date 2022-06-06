СНБО Украины отказался считать трагедией «временную потерю территорий»

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна готова к длительному сопротивлению против России. При этом он отметил превосходство Москвы в вооружении

Временная потеря территорий не является трагедией, заявил в интервью Financial Times секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Трагедией будет потеря страны», — продолжил он.

Данилов отметил, что Киев готов к длительному сопротивлению российским войскам, но признал, что наступление противника сделало достижение успеха украинской армией «очень, очень сложным». Комментируя ситуацию в Донбассе, он отметил преимущество российских войск в артиллерии. «К сожалению, мы не можем ответить на должном уровне, потому что тех видов вооружений, в которых мы остро нуждаемся, нам сейчас недостает», — сказал Данилов, добавив, что вскоре Запад «обязательно передаст» необходимое оружие.

Он выразил уверенность, что вскоре Киев вернет контроль над потерянными территориями.

Российские власти в числе целей операции называют демилитаризацию Украины, ее зачистку от «пронацистски настроенных людей», «избавление людей от геноцида киевского режима». Речи об оккупации украинских территорий не идет, неоднократно отмечали в Москве.

В апреле Минобороны России объявило о начале второй фазы операции, в ходе которой военные собираются полностью взять под контроль Донбасс и южную часть Украины. Российские Вооруженные силы уже контролируют ряд территорий, в том числе Херсонскую область и часть Запорожской. Назначенные там пророссийские власти заявляли о стремлении в будущем войти в состав России. В Кремле подчеркивают, что такие вопросы должны решать местные жители. О возможности стать частью России говорило и руководство ДНР и ЛНР.

Украина после начала спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.