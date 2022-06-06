СНБО Украины отказался считать трагедией «временную потерю территорий»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 15:51
Премьер Хорватии призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России Политика, 18:50
Акции Amazon выросли на 5% в первый день после сплита Инвестиции, 18:44
Маск обвинил Twitter в сокрытии от него данных о фейковых аккаунтах Технологии и медиа, 18:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:39
Дзагоев назвал безрезультатной работу главного тренера ЦСКА Березуцкого Спорт, 18:38
В Совбезе назвали развал СНГ долгосрочной целью Запада Политика, 18:30
Путин наградил Третьяка орденом Александра Невского Спорт, 18:26
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 18:22
Умер космонавт и дважды Герой СССР Валерий Рюмин Общество, 18:03
СНБО Украины отказался считать трагедией «временную потерю территорий» Политика, 18:03
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID Спорт, 18:00
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 17:57
Семьям погибших на Украине и в Сирии росгвардейцев выплатят ₽5 млн Политика, 17:57
Как не выгореть менеджеру по продажам Pro, 17:52
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

СНБО Украины отказался считать трагедией «временную потерю территорий»

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна готова к длительному сопротивлению против России. При этом он отметил превосходство Москвы в вооружении

Временная потеря территорий не является трагедией, заявил в интервью Financial Times секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Трагедией будет потеря страны», — продолжил он.

Данилов отметил, что Киев готов к длительному сопротивлению российским войскам, но признал, что наступление противника сделало достижение успеха украинской армией «очень, очень сложным». Комментируя ситуацию в Донбассе, он отметил преимущество российских войск в артиллерии. «К сожалению, мы не можем ответить на должном уровне, потому что тех видов вооружений, в которых мы остро нуждаемся, нам сейчас недостает», — сказал Данилов, добавив, что вскоре Запад «обязательно передаст» необходимое оружие.

В Кремле усомнились в обещаниях Зеленского не атаковать ракетами Россию
Политика
Фото:U.S. Marines / ZUMAPress.com / Global Look Press

Он выразил уверенность, что вскоре Киев вернет контроль над потерянными территориями.

Российские власти в числе целей операции называют демилитаризацию Украины, ее зачистку от «пронацистски настроенных людей», «избавление людей от геноцида киевского режима». Речи об оккупации украинских территорий не идет, неоднократно отмечали в Москве.

В апреле Минобороны России объявило о начале второй фазы операции, в ходе которой военные собираются полностью взять под контроль Донбасс и южную часть Украины. Российские Вооруженные силы уже контролируют ряд территорий, в том числе Херсонскую область и часть Запорожской. Назначенные там пророссийские власти заявляли о стремлении в будущем войти в состав России. В Кремле подчеркивают, что такие вопросы должны решать местные жители. О возможности стать частью России говорило и руководство ДНР и ЛНР.

Украина после начала спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Dimas Ardian / Getty Images Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать
Инструкции
Pro
Фото: Mike Blake / Reuters Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Luca Iaconelli / Unsplash Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Алексей Данилов СНБО Украины Военная операция на Украине
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Глава СНБО сообщил о плане Венгрии по захвату части Украины
Политика
Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России
Политика
Зеленский назвал условием для переговоров возврат утраченных территорий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter