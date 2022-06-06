Посол США назвал великолепной работу Набиуллиной по укреплению рубля

Центробанк сумел эффективно укрепить российский рубль, но нужно посмотреть, что будет дальше с экономикой из-за санкций, считает посол США Джон Салливан. По его словам, глава ЦБ Набиуллина — талантливый человек

Джон Салливан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела «великолепную работу» по укреплению рубля, считает посол США в России Джон Салливан, однако со временем влияние санкций на экономику России будет расти. Об этом они заявил в интервью ТАСС.

«Председатель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля — может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос. Но я думаю, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастет», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, считает ли он санкции против России эффективными.

Посол США добавил, что на месте граждан России он бы беспокоился, как санкции повлияли на российскую экономику. «Их влияние на российскую экономику — влияние, которое, я полагаю, будет существенным», — сказал он. По его словам, на то, чтобы выстроить торговые отношения США и России такими, какие они были до санкций, ушли десятилетия, на то, чтобы восстановить их, «потребуются годы». «Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — отметил Салливан.

Курс рубля, который серьезно пошатнулся после введения западных санкций из-за военной спецоперации России на Украине, укрепился по отношению к доллару и евро в апреле, после того как Банк России ввел валютные ограничения, а также на фоне превышения экспорта над сократившимся импортом.

После достижения нижней точки в марте в 126 руб. за доллар и 135 руб. за евро рубль полностью отыграл падение, достигнув к 20 мая минимального за четыре года уровня — 58 руб. за доллар. Вслед за ростом рубля в России начала снижаться инфляция. По последним данным Росстата, за неделю с 7 по 13 мая цены выросли на 0,05% — это в 44 раза меньше, чем за первую неделю действия санкций.

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Укреплению рубля способствовал и приток нефтегазовой выручки в валюте. Цены на нефть — ключевой экспортный товар России — продолжают оставаться высокими. Российская марка Urals торговалась в апреле по средней цене чуть больше $70 за баррель, что является высоким уровнем, даже несмотря на дисконт в 30% по сравнению с международным эталоном Brent.

23 мая Минфин объявил, что норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами снижена с 80% (на этом уровне она находилась с конца февраля) до 50%.

Приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе за счет внутренних валютных ограничений, несут риски «голландской болезни» экономики, когда высокий курс приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе, а в условиях нехватки критического импорта сильный рубль может мотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок, считают экономисты. Также эксперты указывали, что из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной.

По оценке Минэкономразвития, «сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях». «Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — сказали РБК в пресс-службе ведомства.