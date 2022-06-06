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Посол США в России исключил «отмену» Толстого и Чайковского

Дипломат признался в любви к русской культуре, но подчеркнул, что наладить отношения после нынешнего обострения двум странам будет непросто
Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Посол США в России Джон Салливан в интервью ТАСС рассказал, что его «по-настоящему расстраивает» разрыв культурных связей между странами. Дипломат подчеркнул, что «убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского» в любом случае не получится. Он признался, что сам всегда любил русскую историю и культуру.

«Но чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий», — считает Салливан. Посол не смог ответить на вопрос о том, сколько времени потребуется на преодоление возникшего в отношениях Вашингтона и Москвы «огромного дефицита доверия», но допустил возможность полного примирения. «Наши отношения изменятся, потому что они всегда менялись. <...> И наступит момент — я не знаю, когда это произойдет, если бы я держал пари, то сказал бы, что, возможно, не при моей жизни, — но я надеюсь, что появится возможность более полного примирения, и уж точно более полного сближения наших народов и наших стран», — сказал он.

Нетребко заявила о «поисках мира» и анонсировала концерты в Европе
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Анна Нетребко

После начала военной операции на Украине выступления некоторых российских деятелей культуры за рубежом были отменены. Например, в начале марта Баварская государственная опера перестала работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Выступления Нетребко отменила «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, так как та к тому времени публично не осудила боевые действия на Украине.

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский в апреле заявил, что культура России должна исчезнуть из общественного пространства. По его мнению, сейчас не время для русского балета или постановок по Чехову и Пушкину. «Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе, — подчеркнул политик. — Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума».

Лозница в Каннах призвал не бойкотировать русскую культуру
Общество
Сергей Лозница

Российские власти не раз осуждали то, что они называют «отменой» русской культуры на Западе после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин в марте заявил о «вымарывании» произведений российских композиторов из концертных афиш и запрете русских писателей и их книг, сравнив эти действия с массовой кампанией «по уничтожению неугодной литературы» в нацистской Германии. Посол России в США Анатолий Антонов тоже осудил «отмену России, граничащую с идеями расового превосходства». По его словам, «антироссийская истерия» перешла на бытовой уровень: рестораны русской кухни закрываются, а православные кладбища подвергаются вандализму.

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Против гонений на русскую культуру выступали и за рубежом. Так, омбудсмен Германии Луизе Амтсберг назвала неправильным убирать с полок произведения Достоевского и Толстого, относиться к русским враждебно.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Джон Салливан посол США в России Лев Толстой Петр Чайковский
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