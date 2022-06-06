Посол США в России исключил «отмену» Толстого и Чайковского

Дипломат признался в любви к русской культуре, но подчеркнул, что наладить отношения после нынешнего обострения двум странам будет непросто

Джон Салливан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Посол США в России Джон Салливан в интервью ТАСС рассказал, что его «по-настоящему расстраивает» разрыв культурных связей между странами. Дипломат подчеркнул, что «убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского» в любом случае не получится. Он признался, что сам всегда любил русскую историю и культуру.

«Но чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий», — считает Салливан. Посол не смог ответить на вопрос о том, сколько времени потребуется на преодоление возникшего в отношениях Вашингтона и Москвы «огромного дефицита доверия», но допустил возможность полного примирения. «Наши отношения изменятся, потому что они всегда менялись. <...> И наступит момент — я не знаю, когда это произойдет, если бы я держал пари, то сказал бы, что, возможно, не при моей жизни, — но я надеюсь, что появится возможность более полного примирения, и уж точно более полного сближения наших народов и наших стран», — сказал он.

После начала военной операции на Украине выступления некоторых российских деятелей культуры за рубежом были отменены. Например, в начале марта Баварская государственная опера перестала работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Выступления Нетребко отменила «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, так как та к тому времени публично не осудила боевые действия на Украине.

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский в апреле заявил, что культура России должна исчезнуть из общественного пространства. По его мнению, сейчас не время для русского балета или постановок по Чехову и Пушкину. «Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе, — подчеркнул политик. — Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума».

Российские власти не раз осуждали то, что они называют «отменой» русской культуры на Западе после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин в марте заявил о «вымарывании» произведений российских композиторов из концертных афиш и запрете русских писателей и их книг, сравнив эти действия с массовой кампанией «по уничтожению неугодной литературы» в нацистской Германии. Посол России в США Анатолий Антонов тоже осудил «отмену России, граничащую с идеями расового превосходства». По его словам, «антироссийская истерия» перешла на бытовой уровень: рестораны русской кухни закрываются, а православные кладбища подвергаются вандализму.

Читайте на РБК Pro Pro Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Инструкции Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Почему мы видим сны: 5 теорий Почему мы видим сны: 5 теорий Статьи Pro Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Статьи Pro Тяжелее 1998 года: что пишут иностранные СМИ о возможном дефолте России Тяжелее 1998 года: что пишут иностранные СМИ о возможном дефолте России Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи

Против гонений на русскую культуру выступали и за рубежом. Так, омбудсмен Германии Луизе Амтсберг назвала неправильным убирать с полок произведения Достоевского и Толстого, относиться к русским враждебно.