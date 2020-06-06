Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США

В компании призвали не делать выводов до получения доказательств. Ранее генпрокурор США Уильям Барр утверждал, что в США действуют силы из-за рубежа «со всех сторон» для того, чтобы усугубить насилие

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Facebook не обнаружил свидетельств того, что какие-либо иностранные государства вмешивались в протесты США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил ответственный за кибербезопасность в Facebook Натаниэль Глечер, передает Reuters.

«Мы активно искали и пока не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированных действий внутри страны, которые выражались бы в обманном поведении, в отношении протестов», — сказал Глечер.

Он также призвал не делать выводов об иностранном вмешательстве в отсутствие доказательств.

В четверг, 4 июня, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что «экстремистские агитаторы» из-за границы стремятся увеличить раскол в американском обществе. «У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — подчеркнул Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он, однако конкретные страны, угрожающие, по его мнению, США, не назвал.