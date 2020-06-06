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Протесты в США ,  
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Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США

В компании призвали не делать выводов до получения доказательств. Ранее генпрокурор США Уильям Барр утверждал, что в США действуют силы из-за рубежа «со всех сторон» для того, чтобы усугубить насилие
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Фото: Gerald Herbert / АР
Фото: Gerald Herbert / АР

Facebook не обнаружил свидетельств того, что какие-либо иностранные государства вмешивались в протесты США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил ответственный за кибербезопасность в Facebook Натаниэль Глечер, передает Reuters.

«Мы активно искали и пока не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированных действий внутри страны, которые выражались бы в обманном поведении, в отношении протестов», — сказал Глечер.

Он также призвал не делать выводов об иностранном вмешательстве в отсутствие доказательств.

В четверг, 4 июня, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что «экстремистские агитаторы» из-за границы стремятся увеличить раскол в американском обществе. «У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — подчеркнул Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он, однако конкретные страны, угрожающие, по его мнению, США, не назвал.

В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»
Политика
Уильям Барр

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Барра, сказав, что США пытаются объяснить внутренние проблемы внешними факторами.

За несколько дней до выступления Барра бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение о причастности России к беспорядкам в США. Свои слова Райс объяснила собственным опытом. «Я не удивлюсь, если узнаю, что они [русские] подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме», — отметила бывший советник по нацбезопасности.

Мария Захарова также раскритиковала слова Сьюзан Райс и сказала, что бывшая администрация США придумала «глупейшую концепцию обвинения России» во всем, что ей не нравится. Нынешнее правительство США продолжает следовать этой политике, считает Захарова.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

Протесты в США начались после того, как Джордж Флойд, задержанный по подозрению в использовании фальшивых купюр, умер в больнице. При задержании один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, не обратив внимание на слова задержанного о том, что он не может дышать.

Первые выступления начались в Миннеаполисе, где умер Флойд, но быстро распространились и на остальные крупные города США. Акции протеста переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Агентство Associated Press сообщало о более чем десяти погибших и десятках раненых. Также 114 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.


 





 

Автор: Мария Лисицына
Теги: протесты, беспорядки, США, Facebook
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