Зеленский назвал условия для своей отставки

Петиция за отставку Зеленского собрала более 60 тыс. подписей. Президент ответил, что уйти с должности не может по объективным причинам, и предложил противникам требовать от Рады рассмотреть законопроект об импичменте

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием покинуть должность главы государства. Причин для такого шага нет, заявил он.

Зеленский сослался на статью 108 Конституции Украины, в которой говорится, что полномочия президента прекращаются досрочно в случае:

отставки, невозможности выполнять их по состоянию здоровья, импичмента, смерти.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — написал президент Украины.

Он добавил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, поддержавших его во втором туре, и рассказал, что, хотя и устает в старом офисе «с призраками коммунизма в шкафах», в целом неплохо себя чувствует и планирует поддерживать хорошую физическую форму.