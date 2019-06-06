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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Интервью главы МИДа Сергея Лаврова РБК. Главное
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК рассказал о предложении второго референдума в Крыму, условиях встречи Путина и Зеленского и слухах о присоединении Белоруссии к России. Главное из интервью — в материале РБК

О санкциях, помощи МИДа и опыте Олега Дерипаски

«Мы стремимся помогать нашим компаниям в тех формах, в которых они считают возможным запросить помощь. Олег Дерипаска (российский бизнесмен, попавший под санкции Минфина США, по мнению которого действовал «в интересах президента России Владимира Путина». — РБК) выбрал правовой путь — обратился в суд в рамках американской правовой системы. <...> Не знаю, насколько удачным будет итог. Американская судебная система не раз доказывала свою специфику».

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США обосновали санкции против Дерипаски его работой «в интересах Путина»

«В долгосрочном плане уже пошел мыслительный процесс относительно того, как отвязаться от доллара США и создать систему, которая не будет зависеть от капризов той или иной американской администрации. Я смотрю на это как на начало большого исторического периода. Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно. Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров.

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Пять лет санкций против России. Главное

<...> Если смотреть вдолгую, уверен, американцы проводят политику, которая противоречит их долгосрочным интересам».

О приоритетах в международной политике

«Как можно считать, что мы на Украине ставим интересы политики выше экономики? Совсем не так. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была состоявшимся государством с развивающимся народным хозяйством, как было принято говорить. Но власти в Киеве говорят, что они будут «душить» русских, причем не просто говорят, а принимают законы — об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств. <...> Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем».

«<...> Что касается вопроса о работе с оппозицией, мы от нее не уходим. В Венесуэле мы несколько раз откликались на просьбы о контактах. В ходе этих разговоров мы подтверждали свою позицию в пользу общенационального диалога, выражали несогласие с тем, что в ответ на призыв «механизма Монтевидео» начать такой диалог, когда президент Николас Мадуро с этим согласился, Хуан Гуайдо (лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы. — РБК) высокомерно от него отказался. <...> Российская сторона работает с оппозицией. Но с оппозицией, которая легальна».

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О возможности переговоров Путина и Зеленского

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией. <...> Плюс мы слышим заявления, что есть какие-то новые идеи о том, как урегулировать кризис. <...> Нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения. Президент Украины Зеленский упоминал об обмене удерживаемых лиц. Я считаю, это перспективная тема. Мы всегда выступали за неукоснительное выполнение требований минских договоренностей об обмене всех на всех».

О пересмотре положений договора о создании Союзного государства с Белоруссией

«Президенты [Владимир Путин и Александр Лукашенко] поручили рабочей группе на уровне вице-премьеров под присмотром двух председателей правительства разобраться с тем, как мы будем дальше продвигать интеграцию и какие положения союзного договора нуждаются в дополнительном внимании. Они сейчас этим занимаются. <...> В союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон».

О пацифизме и ядерной политике

«Наверное, пацифизм — это хорошо, но пацифизм, который в конкретной ситуации равен пораженчеству, неприемлем. <...> Я целиком за мир. Я не считаю, что «хочешь мира — готовься к войне» — это правильная фраза, которая нам досталась от древних. Но то, что надо быть готовым себя защитить, — это безусловно.

Скажу такую вещь. Может быть, меня услышат наши американские коллеги. Во второй половине XX века дважды принимались заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны. Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают».

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
При участии: Юлия Сапронова
Теги: Сергей Лавров, МИД России
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