Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 70,07 (-2,72) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 66,24 (-3,18) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Вильфанд предупредил о необходимости разгона облаков в Москве 9 мая Общество, 06:22
Из проекта новой Конституции Казахстана исключили упоминания о Назарбаеве Политика, 06:07
Банки на пике кризиса отказывали в кредитах наличными в 75% случаев Финансы, 06:00
Посольство России призвало США уничтожить свое химическое оружие Политика, 05:52
В Госдуме напомнили об автоматической индексации пенсии россиянам Политика, 05:35
«Коммерсантъ» узнал об иске прокуратуры к братьям Магомедовым на $750 млн Бизнес, 05:12
США ограничили применение вакцины J&J от COVID из-за риска тромбоза Общество, 05:11
«Цены будут расти независимо от курса»: что ждет рынок автозапчастей Авто, 05:00
CNN узнал о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва» Политика, 04:41
«Коммерсантъ» узнал о попытке франчайзи KFC продать бизнес в России Бизнес, 04:00
Блогер Некоглай на Porsche попал в ДТП в центре Москвы Общество, 03:39
Welt сообщила об отсутствии у ФРГ боеприпасов к обещанным Киеву танкам Политика, 03:13
Премьер Украины раскрыл сумму полученной от Запада помощи Бизнес, 02:59
В Австрии подтвердили отказ платить за российский газ в рублях Политика, 02:33
Политика ,  
0 

В Госдуме напомнили об автоматической индексации пенсии россиянам

Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на 7-8%, сообщила в беседе с телеканалом «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — сказала депутат.

По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве. «Предположительно, это будет 9%», — уточнила Бессараб.

Кабмин разрешил платить пенсии в рублях россиянам, живущим за границей
Общество
Михаил Мишустин

10 апреля президент России Владимир Путин объявил о внеплановой индексации пенсий в России. Глава государства поручил в короткие сроки проверить эффективность уже принятых решений, направленных на поддержку лишившихся работы жителей России, отметив, что эти меры следует расширять из-за ущерба от доходов от роста цен. 27 апреля он заявил, что индексация пенсий, зарплат специалистов в бюджетной сфере и социальных пособий произойдет «в ближайшее время».

В последний раз социальные пенсии в России индексировали 1 апреля — на 8,6%. Необходимость индексации Путин объяснял тем, что рост цен на товары на рынке «бьет по доходам людей». Мера должна была затронуть 4 млн человек.

Материалы к статье
Теги
пенсии индексация Госдума
Материалы по теме
МЧС сообщило о выплате 70 млн руб. пенсионерам и бюджетникам на Украине
Экономика
Путин анонсировал индексацию пенсий и пособий «в ближайшее время»
Общество
Путин напомнил об обещании проиндексировать зарплаты бюджетникам и пенсии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter