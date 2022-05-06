В Госдуме напомнили об автоматической индексации пенсии россиянам

Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на 7-8%, сообщила в беседе с телеканалом «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — сказала депутат.

По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве. «Предположительно, это будет 9%», — уточнила Бессараб.

10 апреля президент России Владимир Путин объявил о внеплановой индексации пенсий в России. Глава государства поручил в короткие сроки проверить эффективность уже принятых решений, направленных на поддержку лишившихся работы жителей России, отметив, что эти меры следует расширять из-за ущерба от доходов от роста цен. 27 апреля он заявил, что индексация пенсий, зарплат специалистов в бюджетной сфере и социальных пособий произойдет «в ближайшее время».

В последний раз социальные пенсии в России индексировали 1 апреля — на 8,6%. Необходимость индексации Путин объяснял тем, что рост цен на товары на рынке «бьет по доходам людей». Мера должна была затронуть 4 млн человек.