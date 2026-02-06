Николаевский губернатор увидел поддержку украинцами компромисса по земле

Глава Николаевской ОВА заявил, что хотя сохранение территорий важно, но «люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра». По его словам, «люди боятся сказать», но поддерживают его мнение

Виталий Ким (Фото: mykolaivskaODA / Telegram)

Глава Николаевской военной администрации (ОВА) Виталий Ким заявил, что его недавний призыв пойти на компромисс в территориальном вопросе пользуется значительной поддержкой украинцев, его слова приводит «Страна.ua».

«Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов», — сказал Ким.

Губернатор уточнил, что его смысл его слов заключается прежде всего в приоритете человеческих жизней над вопросом сохранения территорий. По его мнению, он озвучил то, о чем многие думают, но не решаются сказать публично.

На прошлой неделе глава Николаевской военной администрации в интервью The Independent подчеркнул, что хотя сохранение территорий важно, но «люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра». По его словам, украинские военные не смогут участвовать в боях «от четырех до десяти лет», так как все измотаны.

«Для украинского народа, я считаю, победа — это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, что была [до конфликта]», — сказал Ким.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января сказал, что Киев не готов к компромиссам в вопросе территорий. «Мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим», — подчеркнул тогда украинский лидер.

В Кремле в ответ на слова Зеленского заявили, что Запорожская АЭС уже больше двух лет находится под контролем России, а «что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя».

С учетом темпов продвижения российских войск интерес Москвы к выводу украинских сил с занимаемых ими территорий «сводится к нулю», говорил президент Владимир Путин в декабре.