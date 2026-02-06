 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия приостановит выдачу российских паспортов в Абхазии

Россия приостановит работу пунктов выдачи российских паспортов в Абхазии
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Развернутые в Абхазии пункты оформления внутренних паспортов России приостанавливают работу из-за заявлений абхазских депутатов, «ставящих под сомнение законность их функционирования», говорится в сообщении посольства России.

Пункты были развернуты на основании межгосударственного Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, вступившего в силу в апреле 2025 года.

«Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы. В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении российского посольства.

Материал дополняется

