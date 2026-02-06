Румынский министр счел нереальной «стену дронов» как в компьютерной игре

Стена, «когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего», — это утопия, заявил министр обороны Румынии. План критиковали и предполагаемые инициаторы — Латвия и Эстония

Раду Мируцэ (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Идея о создании «стены дронов» нереалистична, заявил министр обороны Румынии Раду Мируцэ в интервью телеканалу Digi 24.

«У нас еще нет такой стены. Нет стены ни в Польше, ни в северных странах. Эта стена дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего, — это утопия. Ничего подобного не существует», — сказал он (цитата по News.ro).

Чтобы не допустить проникновения дронов в страну, румынские военные постоянно передвигают средства ПВО в зависимости от ситуации, пояснил Мируцэ.

«Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», — пояснил министр.

По его словам, существуют постоянные эскадрильи истребителей, которые поднимаются в воздух для выполнения определенных задач.

Дискуссия о создании на восточном фланге НАТО коллективной системы защиты от беспилотников активизировалась в связи с участившимися этой осенью случаями нарушения воздушного пространства ЕС неопознанными БПЛА. В некоторых европейских странах считают, что их запускала Россия. Москва отрицает причастность к этим инцидентам. В начале октября на заседании форума «Валдай» Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона».

В середине октября Еврокомиссия представила концепцию «стены дронов», необходимой для защиты восточной границы НАТО от беспилотников. Она должна быть готова к эксплуатации к концу 2027 года. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата дронов.

Проект «стена дронов» возник по инициативе правительств Польши и трех стран Балтии. При этом еще на этапе его обсуждения он подвергся критике с их стороны. Хотя премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что ее страна приветствует инициативу, она назвала инициативу «очень сырой». Польша решила создать собственную систему защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации инициативы ЕС.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус со своей стороны усомнился, что реализовать эту концепцию получится в ближайшие годы. Он призвал подумать над другими вариантами действий. Его эстонский коллега Ханно Певкур отмечал, что создание системы защиты от беспилотников будет непростой задачей.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил 5 октября, что пока конкретики по проекту нет, но «есть дискуссия достаточно профессионального характера о том, как лучше всего сбивать дроны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу, сказал, что «создание стен — это всегда плохо». «Весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализовываться в создании новых разделительных стен», — отметил он.