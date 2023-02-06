Момент взрыва беспилотника под Калугой. Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
В Госдуме создадут группу экспертов по наказаниям для уехавших россиян Политика, 11:41
Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов Политика, 11:38
Путин направил телеграммы соболезнования Эрдогану и Асаду Политика, 11:35
Как эффективно учиться онлайн: советы от экспертов РБК и Edutoria, 11:29
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:26
Суд заочно приговорил Белоцерковскую к 9 годам колонии Политика, 11:14
Ягр в 50 лет побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории Спорт, 11:07
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
В мэрии раскрыли специфику архитектурной отделки станции метро «Внуково» Город, 11:05
Последствия землетрясения в Турции. Видео Общество, 11:05
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:04
Землетрясение в Сирии не повлияло на работу российской авиабазы в Хмеймим Политика, 11:03
Власти Мали объявили персоной нон грата представителя миссии ООН Политика, 11:01
Как контролирующие лица платят по налоговым долгам фирм. Обзор практики Pro, 10:57
Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию Политика, 10:54
Политика ,  
0 

Момент взрыва беспилотника под Калугой. Видео

В лесу под Калугой взорвался беспилотник. ЧП произошло в 5 утра, сообщил губернатор. Ущерба и пострадавших нет, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.

Момент взрыва беспилотника под Калугой. Видео
Video

Теги
Калуга беспилотник взрыв
Материалы по теме
Губернатор сообщил о взрыве беспилотника в лесу под Калугой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter