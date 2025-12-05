 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Вэнс выразил надежду на скорые «хорошие новости» по Украине

Вэнс выразил надежду на хорошие новости по Украине в ближайшие недели

В ближайшие недели, вероятно, могут появиться «хорошие новости» касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», — сказал он (цитата по NBC).

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи в США по мирному плану
Политика
Владимир Зеленский

В конце ноября США представили свой мирный план урегулирования военного конфликта России и Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после контактов американцев с украинской делегацией в Женеве документ был скорректирован и сокращен — по словам президента США Дональда Трампа, до 22 пунктов.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
