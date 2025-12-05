Вэнс выразил надежду на скорые «хорошие новости» по Украине
В ближайшие недели, вероятно, могут появиться «хорошие новости» касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», — сказал он (цитата по NBC).
В конце ноября США представили свой мирный план урегулирования военного конфликта России и Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после контактов американцев с украинской делегацией в Женеве документ был скорректирован и сокращен — по словам президента США Дональда Трампа, до 22 пунктов.
Материал дополняется
