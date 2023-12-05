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Палестино-израильский конфликт ,  
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Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль рассматривает возможность затопить туннели ХАМАС морской водой, еще одна группа эвакуированных россиян и членов их семей прибыла в Москву. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 10:50 мск

  • Израиль обдумывает вариант затопить подземные туннели ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов, пять таких он уже установил в ноябре возле лагеря беженцев Аль-Шати в Газе, сообщила WSJ. В администрации президента США мнения касательно такой возможности разделились. Некоторые опасаются, что из-за затопления из туннелей могут просочиться опасные вещества. Неясно также, насколько будет успешной накачка туннелей водой, поскольку состояние этих туннелей и прилегающего к ним грунта неизвестно.

  • Армия Израиля ночью штурмовала город Дженин на Западном берегу реки Иордан, там произошли столкновения палестинцев с израильскими военными, передает WAFA. В операции участвовали более 50 военных машин в сопровождении четырех бульдозеров. Над городом летали беспилотники, снайперы заняли крыши нескольких домов и высотных зданий, в ряде районов было отключено электричество.

  • В Москву прилетел самолет МЧС с еще 120 россиянами и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа. Это девятый подобный рейс. В этой группе прибыло 30 детей.

Война Израиля и ХАМАС. Главное
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  • Израиль сообщал о гибели более 1,4 тыс. человек, но позже пересмотрел число жертв — по предварительным данным, их 1,2 тыс. За погибших израильских граждан ошибочно могли принять сожженные тела боевиков ХАМАС, пишет The Times of Israel. Число погибших в секторе Газа возросло до 16 тыс. человек, сообщили в подконтрольном группировке Минздраве анклава. Свыше 35 тыс. получили ранения.

Как идут боевые действия

  • В Сети появились кадры взрыва Дворца правосудия в секторе Газа. Видео опубликовал израильский «12 канал». Во Дворце правосудия находились Верховный суд сектора Газа и местное Министерство юстиции, сообщает портал «Детали». Израильские военные захватили здание в прошлом месяце, пишет The Times of Israel. ЦАХАЛ официально не подтверждала его разрушение.

Война Израиля и ХАМАС. Главное

  • С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в анклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.

  • 31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером анклава. После этого в израильской армии и правительстве начались дискуссии по поводу возможного расширения операции на юг сектора Газа, пишет JP. По данным издания, вопрос был в том, дождаться ли для этого заключения промежуточного соглашения по заложникам.

  • Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.
  • Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
  • У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders
Фото: South First Responders
Фото: South First Responders

  • Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
  • Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.

  • Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными.

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
  • МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
  • Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
  • Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

  • Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
  • Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
  • Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.

Международная реакция

  • В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».
  • Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
  • В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
  • США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
  • Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
  • В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
  • Действия ХАМАС поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
  • Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
  • МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
  • Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
  • В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИДА в соцсети X.
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Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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