Политика⁠,
0

Россия и Шри-Ланка начали учения «Тропа росомахи»

Минобороны: Россия и Шри-Ланка начали первые совместные военные учения
На Шри-Ланке стартовали первые совместные российско-ланкийские военные учения. По словам руководителя от российской стороны Андрея Козлова, мероприятие дает возможность повысить уровень готовности «к решению возникающих угроз»

Россия и Шри-Ланка начали учения «Тропа росомахи»
Video

На территории Шри-Ланки начались первые совместные российско-ланкийские учения «Тропа росомахи-2025». Об этом сообщили в Минобороны России.

Мероприятие проходит на территории Центра подготовки Сухопутных войск Шри-Ланки.

Руководителем от российской стороны выступает генерал-майор Андрей Козлов.

«Совместное учение дает нам возможность обменяться опытом, повысить уровень нашего взаимопонимания и готовности к решению возникающих угроз, — сказал он. — Оно также служит отличной платформой для укрепления дружбы между нашими вооруженными силами, улучшения координации и взаимодействия».

Пресс-служба Восточного военного округа в июне сообщала, что в рамках учений военнослужащие двух стран отработают алгоритмы управления и организацию взаимодействия при уничтожении незаконных вооруженных формирований в городских условиях и в джунглях. Совместная подготовка позволит обменяться опытом и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм.

С 12 по 16 сентября прошли совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Военные отрабатывали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны развернуть в Белоруссии до конца года. Как сообщало агентство БелТА, на учениях 15 сентября присутствовали представители 23 государств. Трое из них — из стран НАТО (США, Турция и Венгрия).

Алена Нефедова
военные учения Шри-Ланка Россия
