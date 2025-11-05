Кремль заявил о большом интересе журналистов посетить зоны окружения ВСУ
Иностранные журналисты с интересом отнеслись к предложению российской стороны посетить районы блокирования ВСУ в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске, но позиция Киева мешает организовать поездку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Интерес очень большой, нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Пресс-секретарь президента отметил, что несмотря на желание сотрудников иностранных СМИ посетить обозначенные районы украинская сторона отвергла такую возможность. «Что скрывают в Киеве? Скрывают бедственное положение своих войск в означенных районах», — сказал Песков.
С предложением пустить иностранных журналистов к окруженным украинским военным президент Владимир Путин выступил в конце октября. В Минобороны России заявили, что получили приказ главы государства и готовы прекратить боевые действия на пять-шесть часов для въезда и выезда представителей СМИ при условии гарантий безопасности журналистов и российских военных.
Материал дополняется
