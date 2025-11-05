 Перейти к основному контенту
Политика
0

ДЭК ограничила подачу света подрядчику стройки Восточного из-за долгов

ДЭК ограничила электроснабжение подрядчику стройки Восточного из-за долгов
Энергетики из-за долгов обесточили часть объектов на площадке космодрома Восточный. В свою очередь в дирекции космодрома сообщили, что он функционирует в обычном режиме
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Поставки электроэнергии на объекты подрядчика на космодроме Восточный в Амурской области ограничены из-за долга в 51 млн рублей, ежемесячно они потребляют энергию на 4 млн рублей. Об этом сообщила «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) (входит в состав группы «РусГидро»)

Речь идет об объектах ООО «ПСО «Казань» — генподрядчика строительства второй очереди. Он использует в том числе работы на площадке стартового комплекса ракет «Ангара».

В ДЭК заявили, что неоднократно обращались к руководству компании с просьбой оплатить задолженность, но это ни к чему не привело.

«Ранее мы уже шли навстречу, и в марте этого года отменили отключения в связи с поступившими от строителей гарантиями. Тогда долг составлял около 24 млн рублей», — пояснил исполнительный директор ДЭК Виталий Стороженко.

В ДЭК предупредили, что при отсутствии полной оплаты задолженности меры по ограничению будут усилены.

Также ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ПСО «Казань» банкротом.

В свою очередь, глава дирекции по строительству космодрома Николай Новиков сообщил, что Восточный работает штатном режиме, ограничение электроэнергии никак не коснется строительства стартового комплекса для ракеты «Ангара». «По информации от подрядной организации ПСО «Казань», до конца ноября долг будет погашен», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Строительство космодрома Восточный анонсировали в 2007 году, на первый этап из бюджета был выделен 81 млрд руб. Заказчиком проекта выступал «Роскосмос». Строительство первой очереди начали в 2012 году и завершили к апрелю 2016 года. Первый запуск с космодрома «Восточный» состоялся 28 апреля того же года.

Бюджет второй очереди на 2017—2019 годы был утвержден в размере 25-30 млрд рублей ежегодно. Строительство сопровождалось коррупционными скандалами — в конце 2018 года Генпрокуратура сообщила, что по фактам нарушений при возведении возбуждено свыше 140 уголовных дел. В 2019 году президент Владимир Путин заявлял, что тогда на сооружаемом космодроме «воруют сотнями миллионов»,

В мае на Восточном официально заработала взлетно-посадочная полоса нового аэродрома, через месяц Путин упразднил основанную в 2014 году Комиссию по вопросам строительства космодрома. Ожидается, что объект будет полностью готов к концу 2026 года.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
космодром Восточный ДЭК Амурская область ограничения электроэнергия
