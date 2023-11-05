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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WP сообщила, что ЦАХАЛ отрезала город Газа от южной части анклава

WP: армия Израиля отрезала город Газа от южной части анклава
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ отрезала город Газа от южной части анклава, войска движутся с нескольких направлений. Глубина проникновения достигает почти 7 км, следует из спутниковых снимков. Пентагон предупреждал о чрезвычайно сложных боях в самой Газе
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израильская армия окружает город Газа, населенный пункт фактически отрезан от южной части анклава, пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные Planet Labs.

Снимки получены утром 3 ноября, на них видны следы, предположительно, оставленные израильской бронетехникой.

Часть вооруженных сил Израиля пересекла анклав по всей его ширине, продвинувшись почти на 6,5 км вглубь сектора Газа. Другие подразделения ЦАХАЛ зашли с северо-западной части на аналогичную глубину, двигаясь вдоль берега к лагерю беженцев Аль-Шати. Вероятно, пишет издание, это самая дальняя степень продвижения войск. Некоторые войска зашли в сектор с северо-востока на полтора километра — они остановились в северной части анклава и городе Бейт-Ханун.

ЦАХАЛ накануне вечером отчиталась об обнаружении туннелей в северной части сектора и уничтожении группы боевиков, покидающих одну из обнаруженных шахт. В южной части анклава военные занялись картографированием и обезвреживанием взрывных устройств.

Бои в самом городе Газа будут чрезвычайно сложны, предупреждало военное командование США. Пентагон связывал это с большим числом самодельных мин-ловушек, тоннелей и большим количеством времени у боевиков на подготовку к атаке. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты указывали на многоэтажные здания в Газе, которые улучшают ситуацию для обороняющейся стороны и ухудшают для наступающей.

Любая наземная операция в секторе Газа будет связана с тяжелыми потерями, но большее число жертв вызовет использование бронетехники в городе вместо ограниченного использования групп спецназа, предупреждали собеседники NYT в Белом доме. США попросили Израиль улучшить сбор данных разведки и не сбрасывать на городскую застройку тяжелые бомбы, предназначенные для разрушения военных укреплений. Вашингтон опасается, что жертвы среди гражданских добавят ХАМАС сторонников.

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По сведениям Bloomberg, пока Израиль и США не согласовали послевоенное устройство сектора Газа — рассматриваются варианты с управлением анклавом под эгидой ООН, группой стран Ближнего Востока либо вводом миротворцев. Израиль склоняется к последнему варианту, пишет агентство.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Газа сектор Газа окружение
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