WP сообщила, что ЦАХАЛ отрезала город Газа от южной части анклава
Израильская армия окружает город Газа, населенный пункт фактически отрезан от южной части анклава, пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные Planet Labs.
Снимки получены утром 3 ноября, на них видны следы, предположительно, оставленные израильской бронетехникой.
Часть вооруженных сил Израиля пересекла анклав по всей его ширине, продвинувшись почти на 6,5 км вглубь сектора Газа. Другие подразделения ЦАХАЛ зашли с северо-западной части на аналогичную глубину, двигаясь вдоль берега к лагерю беженцев Аль-Шати. Вероятно, пишет издание, это самая дальняя степень продвижения войск. Некоторые войска зашли в сектор с северо-востока на полтора километра — они остановились в северной части анклава и городе Бейт-Ханун.
ЦАХАЛ накануне вечером отчиталась об обнаружении туннелей в северной части сектора и уничтожении группы боевиков, покидающих одну из обнаруженных шахт. В южной части анклава военные занялись картографированием и обезвреживанием взрывных устройств.
Бои в самом городе Газа будут чрезвычайно сложны, предупреждало военное командование США. Пентагон связывал это с большим числом самодельных мин-ловушек, тоннелей и большим количеством времени у боевиков на подготовку к атаке. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты указывали на многоэтажные здания в Газе, которые улучшают ситуацию для обороняющейся стороны и ухудшают для наступающей.
Любая наземная операция в секторе Газа будет связана с тяжелыми потерями, но большее число жертв вызовет использование бронетехники в городе вместо ограниченного использования групп спецназа, предупреждали собеседники NYT в Белом доме. США попросили Израиль улучшить сбор данных разведки и не сбрасывать на городскую застройку тяжелые бомбы, предназначенные для разрушения военных укреплений. Вашингтон опасается, что жертвы среди гражданских добавят ХАМАС сторонников.
По сведениям Bloomberg, пока Израиль и США не согласовали послевоенное устройство сектора Газа — рассматриваются варианты с управлением анклавом под эгидой ООН, группой стран Ближнего Востока либо вводом миротворцев. Израиль склоняется к последнему варианту, пишет агентство.