Политика⁠,
0

Китай построил на военной базе макеты правительственных зданий Тайваня

НОАК построила на крупнейшем в Китае полигоне Чжужихэ макеты зданий президентского дворца, МИДа и Минобороны Тайваня. Там несколько лет идут учения, цель которых — отработать «обезглавливающий удар» по острову

Китайская армия с 2020 года почти в три раза увеличила макет комплекса правительственных зданий Тайваня, построенный на военной базе во Внутренней Монголии (автономный район на севере Китая), сообщает японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на спутниковые снимки.

Объект расположен на крупнейшем в Китае полигоне Чжужихэ, Народно-освободительная армия (НОАК) по крайней мере с 2015 года проводит там учения, цель которых — продемонстрировать возможности нанесения «обезглавливающего удара» по Тайваню.

По данным Sankei Shimbun, НОАК построила имитацию здания Законодательного юаня (однопалатного законодательного органа Тайваня), которая связана 280-метровым подземным туннелем с макетом президентского дворца. Также на базе появились конструкции, напоминающие здания МИД и Минобороны острова.

На Тайване связали агрессию Китая против острова с поражением Украины
Политика
Се Цзи-шэн

В июле 2022 года, как показали спутниковые снимки, НОАК установила блокпосты на перекрестках, ведущих к макетам зданий резиденции президента и МИДа, затем убрала их и двинулась вперед на бронетехнике. В августе того же года военные провели маневры, имитирующие бои с силами, защищающими президентский дворец. Летом 2025 года на объекте вновь заметили бронетехнику, что свидетельствует о продолжении учений.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку сообщил, что власти осведомлены о ситуации и приняли меры безопасности, но не стал раскрывать подробности.

30 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в обращении по случаю Дня независимости подчеркнул, что Пекин должен «решительно противостоять сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня», и внешнему вмешательству, а также защищать национальный суверенитет и территориальную целостность». Китай считает Тайвань своей территорией.

Тайбэй, который объявил о независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна — две системы. Тайвань стремится укрепить свою оборону на фоне возросшей активности НОАК вокруг острова. Большинство стран, включая США, не признают независимость Тайваня, но Вашингтон выступает против любых попыток захватить остров силой.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

