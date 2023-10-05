ВС запретил считать подтверждением вины отказ разблокировать телефон

Суды первой и апелляционной инстанций сочли отказ подсудимого Касенкова предоставить следствию пароли от телефонов подтверждением его вины. Тем самым они нарушили принцип презумпции невиновности, постановил Верховный суд

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Отказ подозреваемого разблокировать телефон для предоставления следствию данных из него не может считаться подтверждением или косвенным доказательством вины, поскольку любой гражданин в соответствии с Конституцией вправе защищать свои права и свободы всеми способами, которые не запрещены законом, следует из определения Верховного суда.

Разъяснение содержится в решении Верховного суда по делу гражданина Касенкова, которого приговорили к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Касенкова задержали в Волгограде в декабре 2020 года и обнаружили у него свертки с запрещенными веществами. Суды первой и апелляционной инстанций, опровергая доводы защиты об отсутствии у подозреваемого умысла на незаконный сбыт наркотиков, сослались на его отказ предоставить правоохранительным органам пароли от изъятых у него телефонов.

«Между тем отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности. Согласно презумпции невиновности обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения», — заключил Верховный суд.

В определении называется недопустимым факт, что суды сочли выбранный Касенковым способ защиты (отказ разблокировать телефоны) подтверждением его вины. Подобные нарушения со стороны судов, говорится в документе, являются существенными и служат основанием для изменения приговора.

Верховный суд решил изменить приговор Касенкову и в связи с другими обстоятельствами.

Из показаний полицейских следует, что Касенкова задержали с наркотиками в районе, где, по оперативной информации, часто делались закладки. Подсудимый перед задержанием отказался назвать свои данные и говорил, что идет на тренировку. Таким образом, считает Верховный суд, показания полицейских свидетельствуют, что Касенков не совершал активных действий, «направленных на обустройство закладок для незаконного сбыта наркотических средств».

«В день произошедших событий Касенков Р.А. был задержан только в связи с тем, что он находился на участке местности, где часто делают закладки с наркотиками, что вызвало у сотрудников полиции подозрения», — говорится в определении.

Верховный суд также обращает внимание, что в материалах дела отсутствуют данные о связях Касенкова с поставщиками или потребителями наркотиков, а при обыске у него дома не нашли инструментов для расфасовки и упаковки наркотических средств.

«Другие доказательства, свидетельствующие о том, что Касенков Р.А. совершил действия, направленные на незаконный сбыт наркотического средства, стороной обвинения не представлены и в приговоре не приведены», — отмечается в документе.

В результате Верховный суд решил переквалифицировать действия подсудимого с п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) на ч. 2 ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств) и назначил ему три года и три месяца колонии общего режима вместо десяти лет строгого.