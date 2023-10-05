Путин поручил подумать о регулировании цен на мазут для отопления

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Правительство России рассмотрит возможность регулирования цен на мазут для отопительного сезона, следует из перечня поручений президента Владимира Путина.

Помимо этого поручено рассмотреть вопрос о компенсации понесенных российскими регионами расходов, связанных с ростом цен на мазут.

Правительство также должно софинансировать из федерального бюджета расходы Мурманской области и других арктических регионов на подготовку к отопительному сезону 2023–2024 годов.

Доклады по этому поручению президент ожидает до 15 октября этого года и до 1 февраля 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В большинстве регионов России начало отопительного сезона происходит в период с 1 сентября по 15 октября. Решение о запуске отопления принимают муниципальные власти в зависимости от среднесуточной температуры воздуха и динамики ее изменения.

К примеру, в Мурманске отопительный сезон начался 14 сентября, а в Москве — 3 октября.

Путин 27 сентября поручил Минэнерго подготовить предложения по стабилизации цен на рынке нефтепродуктов, в том числе «плотнее работать» с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность. В ходе совещания вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике.

«В первую очередь речь идет о Мурманской области и Камчатском крае», — уточнил Новак. По его словам, в результате повышения биржевых котировок цены поставки превысили средний уровень, что создало дополнительную бюджетную нагрузку на регионы.