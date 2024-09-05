The Economist узнал об отказе Киева от отставки Кулебы из-за давления США
Судьба главы МИД Украины Дмитрия Кулебы была решена еще в апреле этого, когда заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига стал заместителем министра иностранных дел, однако отставки Кулебы тогда не случилось из-за давления со стороны Госдепартамента США, пишет The Economist со ссылкой на несколько источников.
Напряженность между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД нарастала с момента начала военных действий в 2022 году. Кулеба пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса», отмечает издание.
По мнению собеседников, перестановки вряд ли окажут серьезное влияние на правительство или линию фронта. Однако некоторые источники описывают их как дальнейшую консолидацию власти вокруг руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
Материал дополняется
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Брайан Мэй перенес инсульт
Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке
Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов