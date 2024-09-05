The Economist узнал об отказе Киева от отставки Кулебы из-за давления США

Судьба главы МИД Украины Дмитрия Кулебы была решена еще в апреле этого, когда заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига стал заместителем министра иностранных дел, однако отставки Кулебы тогда не случилось из-за давления со стороны Госдепартамента США, пишет The Economist со ссылкой на несколько источников.

Напряженность между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД нарастала с момента начала военных действий в 2022 году. Кулеба пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса», отмечает издание.

По мнению собеседников, перестановки вряд ли окажут серьезное влияние на правительство или линию фронта. Однако некоторые источники описывают их как дальнейшую консолидацию власти вокруг руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

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