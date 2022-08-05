Песков: Путин и Байден согласовали канал для обсуждения обмена заключенными еще в Женеве

Песков заявил, что канал по обмену заключенными согласован с США в Женеве

Путин и Байден согласовали канал для обсуждения обмена заключенными между Россией и США еще на саммите в Женеве, сообщил Песков. Ранее Лавров заявил, что этот канал сохраняет свою актуальность

Джо Байден и Владимир Путин прибывают во время встречи в Женеве (Фото: Patrick Semansky / AP)

Канал, по которому должен обсуждаться обмен заключенными, президенты России и США согласовали еще во время переговоров в Женеве в июне прошлого года, сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но только в рамках ранее согласованного президентами канала. Пескова спросили, что это за канал.

«Речь идет еще о разговоре двух президентов в Женеве», — отметил представитель Кремля.

В конце июля источники CNN сообщили, что США предложили России обменять предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута в США приговорили к 25 года за торговлю оружием, своей вины он не признал. Уилан в России осужден на 16 лет за шпионаж, а Грайнер суд 4 августа приговорил к девяти годам за контрабанду наркотиков. Баскетболистку задержали в московском аэропорту в феврале: в сумке у нее нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом.

Россия, в свою очередь, попросила включить в обмен бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, которого приговорили к пожизненному заключению в Германии за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, пишет CNN.

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29 июля Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных. В Белом доме заявили, что не считают серьезным ответ России на свои предложения. В Кремле в свою очередь подчеркнули, что «публичный обмен позициями не приведет к результату». «Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть секретными, без мегафонной дипломатии», — отметил Песков.