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Порошенко вновь не пустили в командировку за границу

Экс-президента Украины Порошенко вновь не пустили в командировку за границу
Экс-президент Украины собирался поехать в Мадрид на съезд испанской Народной партии и в Рим — на конференцию по восстановлению Украины, но его командировки блокировали
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти снова заблокировали международные командировки экс-президента Украины Петра Порошенко, об этом говорится в заявлении на сайте его партии «Европейская солидарность».

Он собирался отправиться в Мадрид на съезд «самой популярной в Испании» Народной партии и в Рим — на конференцию по восстановлению Украины. В Мадрид Порошенко пригласил лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. «Через неделю у нас будет конференция по восстановлению Украины в Риме. У меня персональное приглашение спикера итальянского парламента», — рассказал экс-президент во время поездки в Черновцы.

В январе этого года Порошенко с трибуны Верховной рады заявил, что его незаконно не пропустили на украинской границе, когда он собирался поехать на встречу с лидерами «Европейской народной партии» в Брюсселе. В ответ спикер парламента Руслан Стефанчук подтвердил, что у экс-президента была подписана командировка с 11 января по 15 января. Адвокат лидера «Европейской солидарности» Игорь Головань тогда сообщил, что обжалует в суде отказ пограничников выпустить Порошенко за границу, напоминает «Интерфакс-Украина».

В марте Винницкий окружной административный суд счел незаконным отказ 6-го Волынского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в выезде Порошенко за рубеж. В июне Седьмой апелляционный административный суд подтвердил незаконность действий пограничников, передает агентство со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера.

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В апреле в партии Порошенко утверждали, что Стефанчук не пустил его в командировку во Флориду. Там он должен был принять участие в ежегодной международной конференции по безопасности на тему «Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию» и встретиться с командой президента США Дональда Трампа для обсуждения стратегий завершения боевых действия на Украине.

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Елена Чернышова
Петр Порошенко командировки Украина
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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