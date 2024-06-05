Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал президенту, как убирают снег с крыши Лахта-центра. «Его там сдувает, и все», — сказал он

Владимир Путин и Алексей Миллер перед началом встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств в ОДК «Лахта-центр» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент Владимир Путин приехал в Лахта-центр в Петербурге, сообщил Кремль. Он также опубликовал видео, на котором глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказывает президенту о проектировании этого комплекса.

Миллер рассказал, что на крыше центра не стекло, а «полимерно-мембранная конструкция, пленка». «Она до такой степени прочная, что никакие снеговые нагрузки ей нипочем, и она хорошо пропускает свет», — отметил он. Путин спросил, как убирают с нее снег зимой. «Его там сдувает, и все», — пояснил в ответ глава «Газпрома».

Путин примет участие в ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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Деловой комплекс расположен в Приморском районе города и состоит из пяти объектов общей площадью 570 тыс. кв. м. В главном здании расположена штаб-квартира «Газпрома».

«Газпром» сменил место регистрации головного офиса с Москвы на Санкт-Петербург летом 2021 года, компанию зарегистрировали в здании Лахта-центра по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что переезд «Газпрома» из Москвы должен был принести бюджету города большие доходы, но обернулся серьезными тратами. «Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — указывал Беглов в сентябре прошлого года.