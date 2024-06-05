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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о планах Германии нарастить госзаказ на боеприпасы

Bloomberg: бундесвер решил дополнительно купить у Rheinmetall 200 тыс. снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
Правительство ФРГ намерено выделить Rheinmetall €880 млн на закупку дополнительных 200 тыс. снарядов и строительство завода в Нижней Саксонии, пишет Bloomberg. Поводом стало сокращение запасов боеприпасов после поставок Украине
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Правительство Германии планирует увеличить госзаказы на артиллерийские боеприпасы на фоне сокращения запасов после поставок на Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Собеседники агентства отмечают, что в этих целях бундесвер намерен расширить контракт с немецким оружейным концерном Rheinmetall и потратить дополнительные €880 млн ($957 млн) на закупку по меньшей мере 200 тыс. 155-миллиметровых снарядов и финансирование строительства нового производственного предприятия в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.

Ранее о таких планах сообщала газета Der Spiegel со ссылкой на переписку Министерства обороны Германии с бюджетным комитетом бундестага. В Rheinmetall отказались от комментариев Bloomberg.

В начале мая глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал отправить Украине «сотни тысяч» снарядов, в том числе прототипы с дальностью стрельбы 100 км. Он отметил, что в настоящее время специализацией концерна является производство артиллерийских боеприпасов, а из-за неготовности Запада «к обычной войне» компания строит новые предприятия. Как отмечает Bloomberg, Rheinmetall планирует нарастить ежегодное производство 155-миллиметровых снарядов примерно до 1,1 млн к 2027 году.

В 2023 году концерн объявил о планах по открытию завода по производству бронетехники на Украине, Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало ему соответствующее разрешение. Однако спустя несколько месяцев в Rheinmetall заявили о намерении арендовать существующие объекты и отказались от строительства подобных предприятий.

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В начале 2024 года Паппергер анонсировал создание «в кратчайшие сроки» нового завода по производству боеприпасов на Украине. Концерн подписал соответствующий меморандум с неназванным украинским партнером. Предполагалось, что Rheinmetall будет принадлежать 51% акций этого предприятия, а партнеру — остальные 49%. Ежегодное производство 155-миллиметровых снарядов достигнет «шестизначного числа», писал Reuters. В концерне не уточняли сроки строительства и местоположение предприятия. В середине марта там объявили о планах построить на Украине по меньшей мере четыре завода.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Германия Украина Россия Бундесвер
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