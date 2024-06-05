Bloomberg узнал о планах Германии нарастить госзаказ на боеприпасы
Правительство Германии планирует увеличить госзаказы на артиллерийские боеприпасы на фоне сокращения запасов после поставок на Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Собеседники агентства отмечают, что в этих целях бундесвер намерен расширить контракт с немецким оружейным концерном Rheinmetall и потратить дополнительные €880 млн ($957 млн) на закупку по меньшей мере 200 тыс. 155-миллиметровых снарядов и финансирование строительства нового производственного предприятия в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.
Ранее о таких планах сообщала газета Der Spiegel со ссылкой на переписку Министерства обороны Германии с бюджетным комитетом бундестага. В Rheinmetall отказались от комментариев Bloomberg.
В начале мая глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал отправить Украине «сотни тысяч» снарядов, в том числе прототипы с дальностью стрельбы 100 км. Он отметил, что в настоящее время специализацией концерна является производство артиллерийских боеприпасов, а из-за неготовности Запада «к обычной войне» компания строит новые предприятия. Как отмечает Bloomberg, Rheinmetall планирует нарастить ежегодное производство 155-миллиметровых снарядов примерно до 1,1 млн к 2027 году.
В 2023 году концерн объявил о планах по открытию завода по производству бронетехники на Украине, Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало ему соответствующее разрешение. Однако спустя несколько месяцев в Rheinmetall заявили о намерении арендовать существующие объекты и отказались от строительства подобных предприятий.
анонсировал создание «в кратчайшие сроки» нового завода по производству боеприпасов на Украине. Концерн подписал соответствующий меморандум с неназванным украинским партнером. Предполагалось, что Rheinmetall будет принадлежать 51% акций этого предприятия, а партнеру — остальные 49%. Ежегодное производство 155-миллиметровых снарядов достигнет «шестизначного числа», писал Reuters. В концерне не уточняли сроки строительства и местоположение предприятия. В середине марта там объявили о планах построить на Украине по меньшей мере четыре завода.
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