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Полиция Москвы предупредила об уголовной ответственности за запуск дронов

МВД: нарушителям запрета на запуск беспилотников в Москве грозит уголовная ответственность
За нарушение запрета на использование беспилотников гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Нарушители запрета о запуске беспилотников в Москве могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, предупредили в столичном управлении МВД.

Там напомнили, что с 3 мая запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов над всей территорией столицы, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти.

«За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность. <...> В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

За нарушение запрета гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства») или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти (по ст. 271.1 УК «Нарушение правил использования воздушного пространства»).

Запрет ввели в связи с атакой двух беспилотников на кремлевскую резиденцию президента ночью 3 мая, в которой российские власти обвинили Украину. Киев свою причастность отвергает. Никто не пострадал, президент Владимир Путин в этот момент находился в другом месте. В пресс-службе Кремля сообщили, что оба дрона были сбиты. Один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, были повреждены два медных листа на его куполе, которые 5 мая заменили.

Мэр столицы Сергей Собянин, объясняя введение запрета, заявил, что это необходимо «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».

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По данным на 5 мая, запрет на запуск дронов ввели в 50 регионах, в том числе в Московской, Ленинградской, Кемеровской областях, Алтайском крае (на время майских праздников) и т.д.

Полиция Москвы предупредила об уголовной ответственности за запуск дронов
Полиция Москвы предупредила об уголовной ответственности за запуск дронов

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
беспилотники Москва МВД административная ответственность
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