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Орбан счел победу Украины над Россией возможной только в сказке

Премьер Венгрии Орбан: Украина может победить Россию только в сказке
Нельзя представить победу над ядерной державой; те, кто считают возможным проигрыш России на Украине, верят в сказки, заявил венгерский премьер Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Победа Украины над Россией возможна только в сказке, поскольку Москва обладает ядерным оружием, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«У меня нет настолько живого воображения, чтобы представить, что кто-то победит ядерную державу», — сказал он и добавил, что те, кто верят в победу Украины, на самом деле верят в сказку (цитата по Vilaggazdazag).

Index передает слова Орбана, что Россия «упирается в стену НАТО», поскольку альянс помогает Украине финансово и оружием и от Запада зависит, сколько еще будет продолжаться эта поддержка. У Москвы в отличие от Киева больше солдат, более современное оружие и самый большой в мире ядерный арсенал, напомнил венгерский премьер.

Орбан добавил, что его страна заинтересована в мире на Украине и в том, чтобы та была успешной и процветающей, поскольку это будет положительно влиять на привлекательность соседней Венгрии.

Орбан не первый раз отмечает сильную зависимость Киева от западной помощи. В середине апреля он заявил, что Украина — это экономически не существующая страна, поскольку в финансовом плане ее поддерживают западные страны. По мнению премьера Венгрии, конфликт «тут же прекратится», как только США и Евросоюз решат больше не финансировать Киев. Политик подчеркнул, что долгосрочной такая помощь быть не может.

За это высказывание Орбана похвалил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал венгерского политика «молодцом», а заявление — смелым. Медведев добавил, что, «как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина», потому что она «никому не нужна».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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