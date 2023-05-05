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Байден выбрал кандидата на самую высокопоставленную должность в армии США

Байден назначит главой Объединенного комитета начальников штабов США генерала Брауна
Главой Объединенного комитета начальников штабов США может стать руководитель штаба ВВС Браун-младший. С Милли, занимающим этот пост, у других чиновников были разногласия по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщала NYT
Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший (Фото: af.mil)

Президент США Джо Байден назначит председателем Объединенного комитета начальников штабов США, который считается самой высокопоставленной должностью в американской армии, генерала ВВС Чарльза Брауна-младшего, со ссылкой на источники сообщили The New York Times и Politico.

Этот пост с октября 2019 года занимает генерал Марк Милли, бывший глава штаба армии США. Срок его полномочий истекает этой осенью.

В марте NYT сообщала, что на должность рассматривали двоих кандидатов — Брауна-младшего и генерала Дэвида Бергера. Браун руководит штабом Военно-воздушных сил США, а Бергер — комендант корпуса морской пехоты.

Браун-младший станет вторым афроамериканцем на должности главы Объединенного комитета начальников штабов США после покойного Колина Пауэлла.

В ноябре 2022 года источники NYT сообщили, что среди американских чиновников есть разногласия по вопросу давления на Украину для заключения мирного соглашения с Россией. По информации издания, Милли считал, что Киев добился того, чего мог ожидать до наступления зимы, а потому следует закрепить эти достижения дипломатическим путем. При этом генерал не призывал сделать «подарок Москве»: смысл его предложения был в том, чтобы начать работу над политическим решением, поскольку разрешение ситуации военным путем может быть недостижимым в ближайшем будущем, уточняли источники. 

Остальные чиновники с Милли не согласились, отметив, что любая пауза в военных действиях даст России возможность перегруппировать войска, а ни одна из сторон к переговорам не готова. Несмотря на уверенность, что конфликт в результате будет урегулирован именно путем диалога, момент для него пока не настал, а США не следует давить на Украину, считают оппоненты Милли. Такого мнения придерживаются Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщала NYT.

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Джозеф Байден

политик, президент США

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