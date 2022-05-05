Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Представитель Абрамовича опроверг данные об отказе списать долг «Челси» Спорт, 21:14
Лукашенко назвал неприемлемой потерю Украиной целостности и независимости Политика, 21:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:58
Bloomberg подсчитал потери иностранных банков после начала спецоперации Финансы, 20:49
Молодежный чемпионат мира по хоккею вместо России пройдет в Канаде Спорт, 20:49
Минобороны сообщило о сбитом у острова Змеиный беспилотнике Bayraktar TB2 Политика, 20:46
В Пушкино неизвестный из пневматики ранил ребенка на детской площадке Общество, 20:36
В Китае сообщили о планах снова перенести Универсиаду в Чэнду из-за COVID Спорт, 20:33
Лукашенко назвал условие для завершения конфликта на Украине за неделю Политика, 20:24
Организаторы заявили о проведении «Бессмертного полка» в Берлине без лент Общество, 20:17
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 19:55
Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в операции на Украине Политика, 19:52
Радио «Радонеж» сообщило о блокировке YouTube-трансляции за дискриминацию Технологии и медиа, 19:41
Задержанного в Испании блогера Шария отпустили под подписку о невыезде Политика, 19:40
Политика ,  
0 

Лукашенко назвал неприемлемой потерю Украиной целостности и независимости

По словам президента Белоруссии, такая угроза исходит от Польши. Лукашенко не исключил, что Киев, Москва и Минск будут вместе противостоять Западу, отстаивая целостность Украины, но назвал такой сценарий очень серьезной эскалацией *
Фото: Nariman El-Mofty / AP
Фото: Nariman El-Mofty / AP

«Отдельные деятели и политики» в Варшаве «точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши», но разрушение Украины, потеря ею целостности и независимости неприемлемы, заявил в интервью американскому агентству Associated Press президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА». По словам главы государства, если Польша «дальше так будет вести себя», то Белоруссия, Россия и Украина будут вместе воевать, чтобы защитить целостность последней.

«Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут», — убежден Лукашенко. Он пообещал делать все, чтобы Украина осталась в своих границах, и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже это видит. «Поэтому вот такая необычная шальная мысль, что мы будем вместе противостоять полякам там или еще кому-то… Кто такие поляки? Это вы, это американцы. С одной стороны Англия, с другой стороны Польша, и вы в тиски взяли Европейский союз и так крепко держите, чтобы они не шевелились. Поэтому время покажет», — сказал он. Глава республики подчеркнул, что это будет «эскалация очень серьезная, поэтому надо остановиться».

Лукашенко выразил уверенность, что Владимир Путин не собирается оккупировать и «ставить на колени» Украину, в том числе «чтобы не разорвать Украину вообще». Президент России хочет видеть целостную Украину, но дружественную, «которая не создает проблем соседям» — именно это, по словам главы Белоруссии, и является целью российской военной операции.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«Путину предлагали, на моих глазах это было, пройти до Приднестровья, от Донецка и забрать весь юг Украины, отрезать от моря, за что они сейчас и воюют. Путин сказал: нет, я на это не могу согласиться. <...> Он мог это сделать в 2015 году, в 2014 году очень легко», — рассказал Лукашенко.

24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию, задачами которой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию». Российские власти не раз подчеркивали, что об оккупации территории соседнего государства речи не идет.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Александр Лукашенко Белоруссия Украина независимость
Материалы по теме
Алиев поддержал территориальную целостность Украины и напомнил о Карабахе
Политика
Зеленский заявил о нужном моменте для восстановления целостности Украины
Политика
Кулеба заявил о неприемлемости сомнений в сохранении целостности Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter