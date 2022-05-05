Лукашенко назвал неприемлемой потерю Украиной целостности и независимости

По словам президента Белоруссии, такая угроза исходит от Польши. Лукашенко не исключил, что Киев, Москва и Минск будут вместе противостоять Западу, отстаивая целостность Украины, но назвал такой сценарий очень серьезной эскалацией *

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«Отдельные деятели и политики» в Варшаве «точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши», но разрушение Украины, потеря ею целостности и независимости неприемлемы, заявил в интервью американскому агентству Associated Press президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА». По словам главы государства, если Польша «дальше так будет вести себя», то Белоруссия, Россия и Украина будут вместе воевать, чтобы защитить целостность последней.

«Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут», — убежден Лукашенко. Он пообещал делать все, чтобы Украина осталась в своих границах, и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже это видит. «Поэтому вот такая необычная шальная мысль, что мы будем вместе противостоять полякам там или еще кому-то… Кто такие поляки? Это вы, это американцы. С одной стороны Англия, с другой стороны Польша, и вы в тиски взяли Европейский союз и так крепко держите, чтобы они не шевелились. Поэтому время покажет», — сказал он. Глава республики подчеркнул, что это будет «эскалация очень серьезная, поэтому надо остановиться».

Лукашенко выразил уверенность, что Владимир Путин не собирается оккупировать и «ставить на колени» Украину, в том числе «чтобы не разорвать Украину вообще». Президент России хочет видеть целостную Украину, но дружественную, «которая не создает проблем соседям» — именно это, по словам главы Белоруссии, и является целью российской военной операции.

«Путину предлагали, на моих глазах это было, пройти до Приднестровья, от Донецка и забрать весь юг Украины, отрезать от моря, за что они сейчас и воюют. Путин сказал: нет, я на это не могу согласиться. <...> Он мог это сделать в 2015 году, в 2014 году очень легко», — рассказал Лукашенко.

24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию, задачами которой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию». Российские власти не раз подчеркивали, что об оккупации территории соседнего государства речи не идет.