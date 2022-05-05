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«Коммерсантъ» сообщил о пропавшем эпизоде из дела экс-замглавы Генштаба

Из окончательного обвинения по делу бывшего замглавы Генштаба Халила Арсланова убрали эпизоды с закупкой радиостанций «Азарт» по завышенным ценам с ущербом на миллиарды рублей, пишет «Коммерсантъ»
Халил Арсланов
Халил Арсланов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В утвержденное Генпрокуратурой обвинение по уголовному делу, главным фигурантом которого является бывший заместитель начальника Генштаба, экс-начальник главного управления связи Вооруженных сил, генерал-полковник Халил Арсланов, не вошли данные о предполагаемых махинациях при закупке для армии радиостанций «Азарт», сообщил «Коммерсантъ».

Как пишет газета, в обвинительном заключении по делу, утвержденном Генпрокуратурой, остались эпизоды, связанные с поставками по военным контрактам с «Воентелекомом». При этом большая часть ущерба на общую сумму 6,7 млрд руб. приходилась на предполагаемые махинации при закупке радиостанций нового поколения «Азарт» по, как полагало следствие, завышенным, а не рыночным ценам. Во время предварительного следствия Арсланову инкриминировались оба эпизода.

По эпизоду с «Азартами» защита представила доказательства того, что рынка подобных средств связи не существует, после чего данные обвинения убрали из дела, а само дело было разделено на две части, причем расследование эпизода с радиостанциями продолжилось. Поскольку это произошло на завершающем этапе предварительного следствия, защита планирует ходатайствовать о возвращении дела в прокуратуру, пишет газета.

В итоге основой дела стали обвинения в хищениях средств Минобороны при исполнении контрактов с «Воентелекомом». Речь идет о закупках маршрутизаторов, проводов и других расходных материалов на 1,6 млрд руб. Изделия, по версии следствия, в нарушение контрактов имели китайское происхождение и закупались по завышенным ценам. Следствие также считает, что Арслановым и его сообщниками было похищено 191,4 млн руб. из почти 250 млн руб., выделенных «Воентелекому» на «комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи».

При этом, как отмечает газета, ущерб по данному эпизоду был полностью погашен «Воентелекомом», а о предполагаемых махинациях следствие узнало из досудебных соглашений предполагаемых соучастников с прокуратурой.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Дело о хищении средств при заключении госконтрактов на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники было возбуждено в августе 2013 года. В октябре 2019 года «Коммерсантъ» сообщил, что с Арсланова взяли подписку о невыезде, а начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Павла Кутахова арестовали. Вменяемые последнему преступления были связаны с поставками спецсвязи. По версии следствия, техника для управления Арсланова могла поставляться по завышенным ценам.

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Показания о махинациях дал один фигурант нескольких уголовных дел, экс-глава «Воентелекома» Александр Давыдов, заключивший сделку со следствием.

В январе 2020 года Арсланову предъявили два обвинения в мошенничестве на общую сумму почти 6,7 млрд руб., писал ТАСС, в сентябре того же года — еще одно — в получении взятки в особо крупном размере. Арсланов находится под арестом с февраля 2020 года, он отрицает свою вину.

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Теги
Кирилл Соколов
Генштаб коррупция хищения взятки
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