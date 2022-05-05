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Часть шведской правящей партии выступила против вступления страны в НАТО

В Социал-демократической партии, имеющей большинство в Риксдаге королевства, мнения о необходимости вступить в НАТО разделились, женское крыло выступило против присоединения к альянсу
Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock
Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Женское крыло шведской Социал-демократической партии, которая имеет большинство в парламенте страны, выступает за сохранение внеблокового статуса Швеции, заявила министр климата и окружающей среды, руководитель крыла Анника Страндхелл, сообщает местное издание Svenska Dagbladet.

«Мы добились успеха в федеральном правительстве, продолжая настаивать на наших решениях, что Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — заявила министр.

Другие члены партии, наоборот, положительно относятся к присоединению Швеции к альянсу, отмечает Svenska Dagbladet, в партии идут дебаты.

Страндхелл отметила, что в партии «с большим уважением» относятся к ситуации, в которой оказалась Швеция, а потому «переговоры в партии о политике безопасности [проходят] с уважением к различным точкам зрения и исходя из того, что все социал-демократы учитывают первейшие интересы Швеции».

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О намерении Швеции, а также Финляндии вскоре стать членами НАТО стало известно в середине апреля. Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщала, что премьер-министр Магдалена Андерссон планирует подать заявку в начале июня. Премьер-министр Финляндии Санна Марин указывала, что Хельсинки решат процедурные вопросы вступления в НАТО в течение девяти недель.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 5 мая заявила, что Вашингтон готов предоставить Стокгольму гарантии безопасности на время процесса подачи и рассмотрения заявки на вступление в НАТО. Они не будут такими же, какие получают полноправные члены альянса, но в случае, если Россия будет «угрожать» Швеции, не будет ничего, что «США просто оставили бы незамеченным и ничего не предприняли», пояснила министр.

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По словам Линде, «у США существует большой интерес к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО», поскольку их членство в альянсе обеспечит «позитивную ситуацию с точки зрения политики безопасности» в Прибалтике и Арктике.

Россия уже предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в блок. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что присоединение этих двух стран к НАТО заставит Россию серьезно укрепить границы с альянсом: усилить группировки сухопутных сил и противовоздушной обороны, развернуть «существенные военно-морские силы» в Финском заливе. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — предупредил политик.
 

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Лилия Пашкова
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