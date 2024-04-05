В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он попросил жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.
Ракетная опасность действовала около 10 минут. В 10:55 мск Гладков написал об отмене сигнала.
В ночь на 5 апреля в Белгородской области объявляли опасность атаки дрона, предупреждение действовало около двух часов. По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили один беспилотник.
В региональном МЧС также сообщали об обстреле Вооруженными силами Украины сел Вязовое и Репяховка в Краснояружском районе. О повреждениях или пострадавших информации нет.
Накануне над территорией Белгородской области были перехвачены три дрона, отчитывались в Минобороны.
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