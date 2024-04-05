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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Тревога действовала около 10 минут и к настоящему времени уже отменена
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он попросил жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

Ракетная опасность действовала около 10 минут. В 10:55 мск Гладков написал об отмене сигнала.

В ночь на 5 апреля в Белгородской области объявляли опасность атаки дрона, предупреждение действовало около двух часов. По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили один беспилотник.

Два села в Белгородской области попали под обстрел
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Фото:Яндекс.Карты

В региональном МЧС также сообщали об обстреле Вооруженными силами Украины сел Вязовое и Репяховка в Краснояружском районе. О повреждениях или пострадавших информации нет.

Накануне над территорией Белгородской области были перехвачены три дрона, отчитывались в Минобороны.

В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность

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Россия Белгородская область Вячеслав Гладков Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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