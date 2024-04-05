В Белгороде объявили ракетную опасность

Тревога действовала около 10 минут и к настоящему времени уже отменена

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он попросил жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

Ракетная опасность действовала около 10 минут. В 10:55 мск Гладков написал об отмене сигнала.

В ночь на 5 апреля в Белгородской области объявляли опасность атаки дрона, предупреждение действовало около двух часов. По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили один беспилотник.

В региональном МЧС также сообщали об обстреле Вооруженными силами Украины сел Вязовое и Репяховка в Краснояружском районе. О повреждениях или пострадавших информации нет.

Накануне над территорией Белгородской области были перехвачены три дрона, отчитывались в Минобороны.