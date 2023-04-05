Путин сообщил послам о новой концепции внешней политики России

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Президент Владимир Путин сообщил послам об обновленной концепции внешней политики Москвы.

Он отметил, что страна открыта для конструктивного партнерства «со всеми без исключения» государствами и не собирается ни от кого изолироваться, «не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений».

В то же время Москва рассчитывает на отношения, строящиеся на принципах равноправия и взаимного учета интересов.

«Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал он.

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