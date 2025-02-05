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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве на левом берегу работают силы ПВО, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Суспільне и РБК-Украина пишут о взрывах в городе.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в половине областей Украины, в том числе Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Николаевской.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киев Виталий Кличко взрывы ПВО Военная операция на Украине
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