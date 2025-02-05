Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

В Киеве на левом берегу работают силы ПВО, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Суспільне и РБК-Украина пишут о взрывах в городе.

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в половине областей Украины, в том числе Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Николаевской.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.