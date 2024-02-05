Война Израиля и ХАМАС. Главное

WSJ пишет о военном успехе Израиля в секторе Газа, в российский МИД из-за высказываний в интервью вызвали израильского посла. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

МИД Ливана заявил, что около 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на юге стрены из-за обстрелов со стороны Израиля.

Нового посла Израиля Симону Гальперин вызвали в МИД России после интервью «Коммерсанту». Как говорят в ведомстве, дипломата решили позвать на Смоленскую площадь «в связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии». В интервью дипломат, в частности, задалась вопросом о том, почему ХАМАС не включен в России в список террористических организаций. «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», — сказала она.

Израиль вопреки распространенному в мировых СМИ мнению побеждает в войне против ХАМАС в секторе Газа, и время играет ему на руку, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. «Потери ХАМАС растут, а поддержка военных действий Израиля продолжается в мире дольше, чем этого ожидал ХАМАС», — отмечается в публикации. Wall Street Journal добавляет, что сейчас ХАМАС постепенно теряет контроль над городом Хан-Юнис, который является оплотом группировки.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.