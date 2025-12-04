 Перейти к основному контенту
0

Москомархитектуру присоединили к департаменту градостроительной политики

Москомархитектуру присоединили к департаменту градостроительной политики столицы
Сюжет
Новости Москвы
Правительство Москвы решило объединить департамент градостроительной политики и Москомархитектуру. Документ подписал Собянин. Департамент станет правопреемником архитектурного комитета
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Правительство Москвы реорганизует департамент градостроительной политики столицы. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно постановлению, департамент градостроительной политики будет объединен с комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектурой).

«Реорганизовать Департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы», — говорится в публикации.

Комитет присоединят к департаменту, который станет его правопреемником по всем правам и обязательствам. Ответственным за выполнение постановления назначен заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На Арбате 11 зданий получат архитектурную подсветку
Общество
Проектное решение

В столичном правительстве пояснили, что изменения «позволят вывести работу по формированию гармоничного архитектурного облика столицы на новый уровень».

Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП) был создан в соответствии с указом мэра столицы в 2002 году. Департамент с июля 2024-го возглавляет Владислав Овчинский.

Москомархитектура до объединения организовывала работы по территориальному планированию и предпроектной подготовке городских программ в области капитального строительства. Комитет возглавляла Юлиана Княжевская.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Сергей Собянин департамент градостроительства Москва Москомархитектура
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
