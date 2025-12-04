Москомархитектуру присоединили к департаменту градостроительной политики

Правительство Москвы решило объединить департамент градостроительной политики и Москомархитектуру. Документ подписал Собянин. Департамент станет правопреемником архитектурного комитета

Сергей Собянин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Правительство Москвы реорганизует департамент градостроительной политики столицы. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно постановлению, департамент градостроительной политики будет объединен с комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектурой).

«Реорганизовать Департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы», — говорится в публикации.

Комитет присоединят к департаменту, который станет его правопреемником по всем правам и обязательствам. Ответственным за выполнение постановления назначен заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В столичном правительстве пояснили, что изменения «позволят вывести работу по формированию гармоничного архитектурного облика столицы на новый уровень».

Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП) был создан в соответствии с указом мэра столицы в 2002 году. Департамент с июля 2024-го возглавляет Владислав Овчинский.

Москомархитектура до объединения организовывала работы по территориальному планированию и предпроектной подготовке городских программ в области капитального строительства. Комитет возглавляла Юлиана Княжевская.