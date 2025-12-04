Москомархитектуру присоединили к департаменту градостроительной политики
Правительство Москвы реорганизует департамент градостроительной политики столицы. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно постановлению, департамент градостроительной политики будет объединен с комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектурой).
«Реорганизовать Департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы», — говорится в публикации.
Комитет присоединят к департаменту, который станет его правопреемником по всем правам и обязательствам. Ответственным за выполнение постановления назначен заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В столичном правительстве пояснили, что изменения «позволят вывести работу по формированию гармоничного архитектурного облика столицы на новый уровень».
Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП) был создан в соответствии с указом мэра столицы в 2002 году. Департамент с июля 2024-го возглавляет Владислав Овчинский.
Москомархитектура до объединения организовывала работы по территориальному планированию и предпроектной подготовке городских программ в области капитального строительства. Комитет возглавляла Юлиана Княжевская.
