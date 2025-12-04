Путин прибыл в Индию. Видео
Президент России Владимир Путин прилетел в Нью-Дели с государственным визитом. Это первая поездка российского лидера в Индию за четыре года. Визит продлится два дня — 4 и 5 декабря.
Первым делом Путин намерен провести закрытую неформальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. А 5 декабря российский лидер совместно с премьер-министром республики примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, на форуме будут обсуждаться расширение и диверсификация взаимной торговли, включая увеличение поставок индийского оборудования, сырья и продовольствия в Россию. Также Путин примет участие в церемонии запуска телеканала RT India, посетит мемориал Махатмы Ганди и проведет встречу с президентом Индии Драупади Мурму.
Ранее Дмитрий Песков говорил, что в ходе визита президента в Индию стороны планируют подписать важный пакет документов.
