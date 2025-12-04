Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии
«Сбербанк» оказывает поддержку российским компаниям с привлечением трудовых мигрантов из Индии, сообщил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин на фоне визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4–5 декабря. Его слова передает Reuters.
Ведяхин отметил спрос в России на индийских рабочих на фоне прогнозируемого дефицита специалистов.
«Это квалифицированная рабочая сила, и это одно из направлений нашего сотрудничества. Мы помогаем нашим компаниям здесь привлекать рабочую силу из Индии», — сказал он.
Кроме этого, «Сбербанк» работает с индийскими клиентами по вопросам экспорта и импорта из страны. Как добавил Ведяхин, банк сотрудничает с более чем 6 тыс. индийских компаний, у которых нет опыта торговли с Россией.
«Сбербанк» демонстрирует российским клиентам, что Индия имеет развитые машиностроительный, фармацевтический и IT-секторы, продукцию которых можно приобретать за рупии, полученные с продажи энергоносителей, отметил зампред правления банка.
«Почти все платежи из России индийским компаниям уже проводятся напрямую в национальных валютах. В целом, потенциал для роста товарооборота все еще во многом не раскрыт», — сказал Ведяхин.
Он добавил, что давление США на Индию не сказалось на бизнесе «Сбера», а открытия рублевых счетов в его индийском отделении увеличились в 3,5 раза в 2025 году.
Россия и Индия стремятся увеличить двустороннюю торговлю до $100 млрд. Накануне Центробанк сообщил об открытии представительства в Мумбаи «для продвижения интересов российского финансового сектора».
В конце августа США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.
В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. По оценке HeadHunter, на апрель 2025-го нехватка кадров в России составляла около 2 млн человек.
Минтруд предлагал повысить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году в 1,5 раза, до 234,9 тыс. человек. По оценкам министерства, российские промышленные предприятия в 2024 году привлекли 47 тыс. квалифицированных мигрантов из визовых стран.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о нехватке кадров во всех секторах экономики столицы. По его словам, не хватает около 500 тыс. специалистов. Мэр связал это с демографической ситуацией и с активным развитием экономики.
В июне 2025 года генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, говоря о рождаемости в России, заявил, что страна переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации.
Для борьбы с дефицитом кадров в Россию до конца 2025 года должны приехать 1 млн мигрантов из Индии, говорил в начале июля глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Трудовых мигрантов из Индии начали завозить на предприятия в российских регионах в 2024 году, в частности их привлек калининградский рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили