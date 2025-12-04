 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии

Ведяхин: Сбербанк помогает компаниям в России привлекать рабочих из Индии
Ведяхин отметил спрос в России на индийских рабочих, подчеркнув, что специалисты из этой страны являются квалифицированной рабочей силой. Россия также работает над увеличением импорта из Индии, добавил он
Сбербанк SBER ₽303,61 +0,25% Купить
Александр Ведяхин
Александр Ведяхин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Сбербанк» оказывает поддержку российским компаниям с привлечением трудовых мигрантов из Индии, сообщил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин на фоне визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4–5 декабря. Его слова передает Reuters.

Ведяхин отметил спрос в России на индийских рабочих на фоне прогнозируемого дефицита специалистов.

«Это квалифицированная рабочая сила, и это одно из направлений нашего сотрудничества. Мы помогаем нашим компаниям здесь привлекать рабочую силу из Индии», — сказал он.

Кроме этого, «Сбербанк» работает с индийскими клиентами по вопросам экспорта и импорта из страны. Как добавил Ведяхин, банк сотрудничает с более чем 6 тыс. индийских компаний, у которых нет опыта торговли с Россией.

«Сбербанк» демонстрирует российским клиентам, что Индия имеет развитые машиностроительный, фармацевтический и IT-секторы, продукцию которых можно приобретать за рупии, полученные с продажи энергоносителей, отметил зампред правления банка.

«Почти все платежи из России индийским компаниям уже проводятся напрямую в национальных валютах. В целом, потенциал для роста товарооборота все еще во многом не раскрыт», — сказал Ведяхин.

CNBC узнал о планах Индии снизить барьеры для экспорта товаров в Россию
Политика

Он добавил, что давление США на Индию не сказалось на бизнесе «Сбера», а открытия рублевых счетов в его индийском отделении увеличились в 3,5 раза в 2025 году.

Россия и Индия стремятся увеличить двустороннюю торговлю до $100 млрд. Накануне Центробанк сообщил об открытии представительства в Мумбаи «для продвижения интересов российского финансового сектора».

В конце августа США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

Кабул обсудил привлечение афганских мигрантов к сельхозработам в России
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. По оценке HeadHunter, на апрель 2025-го нехватка кадров в России составляла около 2 млн человек.

Минтруд предлагал повысить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году в 1,5 раза, до 234,9 тыс. человек. По оценкам министерства, российские промышленные предприятия в 2024 году привлекли 47 тыс. квалифицированных мигрантов из визовых стран.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о нехватке кадров во всех секторах экономики столицы. По его словам, не хватает около 500 тыс. специалистов. Мэр связал это с демографической ситуацией и с активным развитием экономики.

В июне 2025 года генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, говоря о рождаемости в России, заявил, что страна переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации.

Для борьбы с дефицитом кадров в Россию до конца 2025 года должны приехать 1 млн мигрантов из Индии, говорил в начале июля глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Трудовых мигрантов из Индии начали завозить на предприятия в российских регионах в 2024 году, в частности их привлек калининградский рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Индия миграция трудовая миграция Александр Ведяхин Сбербанк
Материалы по теме
Кабул обсудил привлечение афганских мигрантов к сельхозработам в России
Политика
Песков рассказал, что «Росатом» повезет в Индию предложение по малым АЭС
Экономика
МВД назвало число депортированных из России мигрантов в 2025 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 08:50 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 08:50
Институт мира переименовали в честь «величайшего переговорщика» Трампа Политика, 09:16
Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди Политика, 09:13
Кинотеатры потеряли аудиторию на фоне роста цен и дефицита фильмов Технологии и медиа, 09:01
К вам придут раньше. Почему подрядчику не стоит слепо верить госзаказчикуПодписка на РБК, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ Спорт, 08:56
Россияне с рейса Pegasus после вынужденной посадки добрались до Актобе Общество, 08:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
IT-«внучка» «Ростелекома» объявила ценовой диапазон IPO Инвестиции, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
«Злость и разочарование»: как беби-бумеры захватили экономику СШАПодписка на РБК, 08:23
Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины Политика, 08:22
Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии Политика, 08:13
Выгорание как стратегический риск: инструкция для CEOПодписка на РБК, 08:10
Овечкин сделал дубль и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ Спорт, 08:09