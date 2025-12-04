Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии

Ведяхин отметил спрос в России на индийских рабочих, подчеркнув, что специалисты из этой страны являются квалифицированной рабочей силой. Россия также работает над увеличением импорта из Индии, добавил он

Александр Ведяхин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Сбербанк» оказывает поддержку российским компаниям с привлечением трудовых мигрантов из Индии, сообщил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин на фоне визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4–5 декабря. Его слова передает Reuters.

Ведяхин отметил спрос в России на индийских рабочих на фоне прогнозируемого дефицита специалистов.

«Это квалифицированная рабочая сила, и это одно из направлений нашего сотрудничества. Мы помогаем нашим компаниям здесь привлекать рабочую силу из Индии», — сказал он.

Кроме этого, «Сбербанк» работает с индийскими клиентами по вопросам экспорта и импорта из страны. Как добавил Ведяхин, банк сотрудничает с более чем 6 тыс. индийских компаний, у которых нет опыта торговли с Россией.

«Сбербанк» демонстрирует российским клиентам, что Индия имеет развитые машиностроительный, фармацевтический и IT-секторы, продукцию которых можно приобретать за рупии, полученные с продажи энергоносителей, отметил зампред правления банка.

«Почти все платежи из России индийским компаниям уже проводятся напрямую в национальных валютах. В целом, потенциал для роста товарооборота все еще во многом не раскрыт», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что давление США на Индию не сказалось на бизнесе «Сбера», а открытия рублевых счетов в его индийском отделении увеличились в 3,5 раза в 2025 году.

Россия и Индия стремятся увеличить двустороннюю торговлю до $100 млрд. Накануне Центробанк сообщил об открытии представительства в Мумбаи «для продвижения интересов российского финансового сектора».

В конце августа США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. По оценке HeadHunter, на апрель 2025-го нехватка кадров в России составляла около 2 млн человек.

Минтруд предлагал повысить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году в 1,5 раза, до 234,9 тыс. человек. По оценкам министерства, российские промышленные предприятия в 2024 году привлекли 47 тыс. квалифицированных мигрантов из визовых стран.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о нехватке кадров во всех секторах экономики столицы. По его словам, не хватает около 500 тыс. специалистов. Мэр связал это с демографической ситуацией и с активным развитием экономики.

В июне 2025 года генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, говоря о рождаемости в России, заявил, что страна переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации.

Для борьбы с дефицитом кадров в Россию до конца 2025 года должны приехать 1 млн мигрантов из Индии, говорил в начале июля глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Трудовых мигрантов из Индии начали завозить на предприятия в российских регионах в 2024 году, в частности их привлек калининградский рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину».