Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль расширил операцию на юг сектора Газа, по силе она будет не менее мощной, чем на севере, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. По его словам, боевые действия на юге анклава военные ведут уже третий день.

США ищут того, кто бы смог управлять сектором Газа после войны с Израилем, но пока им приходится выбирать «лучший среди плохих вариантов», пишет WP. Белый дом настаивает на варианте «обновленной» Палестинской администрации, но эта идея непопулярна как среди израильских властей, так и среди ряда палестинцев. В США также не исключают вариант передачи сектора Газа под временный контроль международных сил во главе с арабскими государствами. Израиль со своей стороны признает необходимость разработки плана будущего для сектора Газа, но конкретных предложений у них нет, поэтому он рассчитывает на содействие США, говорят источники WP.