Минфин США одобрил операции с самолетами, которые Вашингтон связывал с Лукашенко

США разрешили операции с самолетами, которые связывали с Лукашенко

США разрешили финансовые операции с лайнерами с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH, если таковые связаны с использованием их Лукашенко и «Славкалием». Также санкции сняли еще с одного самолета, связанного с «Белавиа»

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Минфин США выдал лицензию, разрешающую проведение финансовых операций, связанных с использованием трех подсанкционных самолетов. Документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Речь идет о лайнерах с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Их США связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Разрешение включает в себя операции, «связанные с их использованием Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali». Это в том числе обслуживание, перелеты и иные технические и коммерческие операции.

ИООО «Славкалий» — белорусская калийная компания, которая с 2016 года реализует в Белоруссии проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.

Лицензия не предусматривает разблокировку иных активов указанных лиц и не отменяет действие других санкций, введенных в отношении Белоруссии, уточняется в документе.

В уведомлении OFAC также содержатся данные об отмене санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Кроме того, из-под действия ограничений выведен связанный с «Белавиа» самолет с бортовым номером EW-301PJ. Как утверждает белорусское издание «Cалідарнасць», это Bombardier Challenger 850 — бизнес-джет, на котором путешествуют высокопоставленные чиновники правительства Белоруссии и члены семьи Лукашенко.

Соединенные Штаты ввели секторальные санкции в отношении белорусской экономики в августе 2021 года вслед за ЕС и Великобританией в связи с ситуацией вокруг президентских выборов 2020 года и принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержания экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Лукашенко находится под американскими санкциями с 2006 года. «Славкалий» попал под ограничения в 2021 году.

В сентябре 2025 года санкции с «Белавиа» были сняты (компания находилась под ними с 2023 года). Теперь авиаперевозчик может обслуживать свои самолеты Boeing и закупать для них комплектующие.

Смягчение западных санкций было условием Лукашенко для освобождения заключенных, писал в августе польский портал Rzeczpospolita. Источники называли среди приоритетов Минска снятие ограничений с «Белавиа» и крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений «Беларуськалий».