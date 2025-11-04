Мужчина пострадал при ударе ВСУ по жилому дому в Свердловске в ЛНР

В городе Свердловске Луганской народной республики (ЛНР) один человек пострадал при ударе ВСУ по двухэтажному жилому дому, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«[Мужчина] оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.

По словам Пасечника, в пострадавшем здании поврежден фасад и выбиты окна, жильцы эвакуированы, они временно разместились у родственников.

На место прибыл глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев. Специалисты оценивают ущерб и решают, пригодно ли поврежденное жилье к восстановлению.

Как уточнил Пасечник, всего над территорией региона силы ПВО сбили и уничтожили 32 украинских дрона.

По данным Минобороны, в ночь на 4 ноября над восемью регионами России было уничтожено 85 беспилотников, почти половина из них — над Воронежской областью.