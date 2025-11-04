 Перейти к основному контенту
Стало известно, когда США проведут плановое испытание МБР Minuteman III

США проведут испытания МБР Minuteman III 5 ноября
США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки 5 ноября, это первый пуск после заявления президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе Ванденберг.&nbsp;США,&nbsp;Калифорния, 5 ноября 2024&nbsp;года
Пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе Ванденберг. США, Калифорния, 5 ноября 2024 года (Фото: Airman 1st Class Olga Houtsma / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III 5 ноября, сообщило Глобальное ударное командование ВВС.

Пуск ракеты Minuteman III запланирован на 4 ноября с 23:01 (10:01 5 ноября мск) до 5:01 по тихоокеанскому времени с базы Ванденберг в Калифорнии.

О планах Соединенных Штатов провести испытания ракеты без ядерной боеголовки 3 ноября сообщило издание Newsweek. Это первый пуск после заявления президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах
Политика
Дональд Трамп

Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, способная нести ядерный заряд, единственная американская межконтинентальная ракета шахтного базирования. США приняли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют, срок их службы неоднократно продлевался. Последний раз Соединенные Штаты запускали ракету в мае этого года.

Глава Белого дома поручил возобновить ядерные испытания после заявлений России об пусках межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. США будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны, сказал Трамп в интервью CBS News. Среди них он назвал Россию и Китай.

По словам американского лидера, у США «достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз», однако Соединенные Штаты — «единственная страна, которая не проводит испытания». «И я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания», — подчеркнул Трамп.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не будет проводить ядерные испытания первой, но сделает это в ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявил, что Москва ответит соответственно ситуации в случае нарушения моратория на ядерные испытания.

Россия подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году, ратифицировала в 2000-м, а в 2023-м свою ратификацию отозвала. Она объяснила это тем, что почти за 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США, поэтому он не вступил в силу.

