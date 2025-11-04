Зеленский назвал темы разговора с главой Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, в ходе которого обсудили членство страны в Евросоюзе и энергетическую поддержку Киева, сообщил в телеграм-канале Зеленский.
Он назвал разговор «хорошим» и добавил, что уже завтра будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Европейского Союза — 2025. Говоря о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, он отметил, что «есть все основания надеяться на положительный для нас результат».
Также вечером 3 ноября Зеленский сообщил, что встретился с представителями США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов при НАТО. С ними украинский лидер обсудил закупку систем ПВО, ракеты к ним и усиление тактической авиации Украины.
Ранее Зеленский анонсировал приезд в республику на следующей неделе делегации из США, пишет «РБК-Украина». Политик отметил, что речь идет о «дрон-deal». Он также отметил готовность Украины экспортировать оружие, в частности морские дроны, сообщает УНИАН.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы