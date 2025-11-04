Зеленский назвал темы разговора с главой Еврокомиссии

Зеленский заявил о визите делегации США для обсуждения сделки по дронам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, в ходе которого обсудили членство страны в Евросоюзе и энергетическую поддержку Киева, сообщил в телеграм-канале Зеленский.

Он назвал разговор «хорошим» и добавил, что уже завтра будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Европейского Союза — 2025. Говоря о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, он отметил, что «есть все основания надеяться на положительный для нас результат».

Также вечером 3 ноября Зеленский сообщил, что встретился с представителями США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов при НАТО. С ними украинский лидер обсудил закупку систем ПВО, ракеты к ним и усиление тактической авиации Украины.

Ранее Зеленский анонсировал приезд в республику на следующей неделе делегации из США, пишет «РБК-Украина». Политик отметил, что речь идет о «дрон-deal». Он также отметил готовность Украины экспортировать оружие, в частности морские дроны, сообщает УНИАН.