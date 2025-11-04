 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский назвал темы разговора с главой Еврокомиссии

Зеленский заявил о визите делегации США для обсуждения сделки по дронам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, в ходе которого обсудили членство страны в Евросоюзе и энергетическую поддержку Киева, сообщил в телеграм-канале Зеленский.

Он назвал разговор «хорошим» и добавил, что уже завтра будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Европейского Союза — 2025. Говоря о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, он отметил, что «есть все основания надеяться на положительный для нас результат».

Также вечером 3 ноября Зеленский сообщил, что встретился с представителями США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов при НАТО. С ними украинский лидер обсудил закупку систем ПВО, ракеты к ним и усиление тактической авиации Украины.

Ранее Зеленский анонсировал приезд в республику на следующей неделе делегации из США, пишет «РБК-Украина». Политик отметил, что речь идет о «дрон-deal». Он также отметил готовность Украины экспортировать оружие, в частности морские дроны, сообщает УНИАН.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина Урсула фон дер Ляйен Евросоюз
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Полянский заявил о сохранении «духа Аляски» в контактах России и США Политика, 01:30
Зеленский назвал темы разговора с главой Еврокомиссии Политика, 01:25
Чешский пенсионер получил условный срок за нападение на экс-премьера Политика, 01:22
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Полянский рассказал об отношениях в ООН с дипломатами Запада и Украины Политика, 01:00
Киев расследует гибель военных при ударе в Днепропетровской области Политика, 00:54
Над Россией менее чем за четыре часа сбили 26 дронов Политика, 00:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Столичный омбудсмен предложила сократить летние каникулы до двух месяцев Общество, 00:21
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом детской хоккейной команды Общество, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю в Белгородской области Политика, 03 ноя, 23:29
Из-за удара ВСУ по подстанции в Рыльске три района остались без света Политика, 03 ноя, 23:11
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 03 ноя, 23:00
Три российских аэропорта временно закрыли для полетов Общество, 03 ноя, 22:56