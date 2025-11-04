Киев расследует гибель военных при ударе в Днепропетровской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины﻿ начало досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в Днепропетровской области.

Ведомство подтвердило, что в результате удара 1 ноября есть погибшие и раненые. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и как было организовано укрытие военных. Также расследуется дело по статье о небрежном отношении к военной службе.

