Киев расследует гибель военных при ударе в Днепропетровской области
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в Днепропетровской области.
Ведомство подтвердило, что в результате удара 1 ноября есть погибшие и раненые. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и как было организовано укрытие военных. Также расследуется дело по статье о небрежном отношении к военной службе.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы