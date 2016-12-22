СМИ узнали об освобождении в Эр-Рияде задержанного в 2017 году принца

Принц Халед ибн Талал освобожден после 11 месяцев лишения свободы, сообщает телеканал «Аль Джазира» со ссылкой на его родственников. Принц приходится племянником саудовскому королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.
Телеканал отмечает, что принц был задержан без официальных объяснений и также без объявления отпущен на свободу. Его брат, принц Аль-Валид ибн Талал, чье состояние оценивается в $18,8 млрд, вышел на свободу еще в январе 2018 года после финансовой сделки с властями, подробности которой не предавались огласке.
В ноябре 2017 года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммадом бин Сальманом Аль Саудом распорядился задержать около 40 высокопоставленных персон, среди которых были члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.
Всего в рамках борьбы с коррупцией были задержаны около 350 человек — их поместили под стражу в отель Ritz Carlton, который закрыли для посетителей. Однако в январе задержанных принцев отпустили. Как заявил тогда наследный принц, задержанные вернули в королевскую казну более $100 млрд.
По данным телеканала, принц Халед был задержан не за коррупцию, а за критику ноябрьских репрессий прошлого года.
В материале отмечается, что освобождение принца Халеда произошло в то время, когда Эр-Рияд попал под волну критики в связи с убийством в Турции писателя и исламского общественного деятеля Джамаля Хашкаджи. Он пропал после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти обвинили Эр-Рияд в преднамеренном убийстве Хашкаджи в помещении консульства.