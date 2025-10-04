 Перейти к основному контенту
Война санкций
Зеленский ввел новые санкции против России

Война санкций
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько новых санкционных решений против России, об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, первый указ продлевает действие санкций, срок которых истекал, и касается российских предпринимателей.

Второй указ вводит ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих.

Третий документ касается лиц и компаний, связанных с российским нефтяном сектором, сообщил Зеленский.

«Также ожидаем новые санкции Европейского Союза — 19-й пакет — и соответствующие шаги Соединенных Штатов», — сказал украинский президент.

В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя
Политика
Фото:Reuters

В Кремле отмечали, что санкции не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Киева нет желания продолжать переговоры о мирном урегулировании конфликта. 

Материал дополняется

Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
