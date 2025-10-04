Зеленский ввел новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько новых санкционных решений против России, об этом он сообщил в телеграм-канале.
По его словам, первый указ продлевает действие санкций, срок которых истекал, и касается российских предпринимателей.
Второй указ вводит ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих.
Третий документ касается лиц и компаний, связанных с российским нефтяном сектором, сообщил Зеленский.
«Также ожидаем новые санкции Европейского Союза — 19-й пакет — и соответствующие шаги Соединенных Штатов», — сказал украинский президент.
В Кремле отмечали, что санкции не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.
В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Киева нет желания продолжать переговоры о мирном урегулировании конфликта.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов