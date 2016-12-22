Туск ответил главе МИД Британии на слова о сходстве СССР и ЕС

Европейский союз нельзя сравнивать с СССР, заявил глава Евросовета Дональд Туск, отметив, что этот вывод он сделал «как поляк», полжизни проживший в «сфере влияния» СССР. Ранее сравнение ЕС и СССР допустил глава МИД Британии

Дональд Туск (Фото: Artur Widak / Zuma / ТАСС)

Сравнение Европейского союза с СССР является «неразумным и оскорбительным», заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя выступление главы британского МИДа Джереми Ханта, допустившего такое сравнение.

«Советский Союз — это тюрьмы и ГУЛАГи, границы и стены, насилие по отношению к собственным гражданам и соседям. ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир, жизнь без страха, демократия и плюрализм, континент без внутренних границ и стен», — приводит слова Туска европейское издание Politico.

По словам Туска, он «знает, о чем говорит», как поляк, «полжизни проживший в советской сфере влияния», и как глава Европейского совета.

Глава МИД Британии Джереми Хант 30 сентября выступил с речью на ежегодной конференции Консервативной партии, в которой заявил, что европейские лидеры рискуют превратить ЕС в тюрьму, из которой захотят сбежать другие страны, если продолжат навязывать Лондону собственные условия по выходу из ЕС. «Что случилось с доверием и идеалами европейской мечты? ЕС был создан для защиты свободы. Не позволял людям покидать его Советский Союз», — заявил Хант.

«Уроки истории ясны: если вы превращаете сообщество ЕС в тюрьму, желание покинуть его не уменьшится. Оно будет расти, и Британия не будет единственным узником, который захочет сбежать», — подчеркнул британский дипломат.

Британцы проголосовали за выход из ЕС в июне 2016 года, с этого момента между Брюсселем и Лондоном не прекращаются дискуссии об условиях выхода из Союза. Ожидается, что членом ЕС Великобритания перестанет быть в марте 2019 года.